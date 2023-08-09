Redacted: Запад в панике — без Нигера они теряют альтернативу русскому газу и урану

Главная причина, по которой Запад так переживает из-за событий в Нигере, — полезные ископаемые, сообщает YouTube-канал Redacted. Во-первых, после подрыва «Северных потоков», США активизировали строительство газопровода из Африки в Европу. Теперь Европе грозит катастрофа. Во-вторых, Нигер — самый крупный резервный источник урана после России, от которого зависит американская экономика.

Вначале история, о которой никто не говорит. Огромный трубопровод, который почти готов к запуску. Он начинается в Нигерии, проходит через Нигер и дальше следует в Европу. Американская компания Chevron уже инвестировала 13 миллиардов долларов в этот трубопровод.

И знаете что, ребята? После подрыва трубопровода «Северный поток» Chevron активизировал работы, чтобы поскорее запустить его в эксплуатацию: «Давайте-ка сделаем это поскорее».

И теперь жители Нигера говорят: «Подождите! Почему мы должны позволять прокладывать трубопровод прямо через нашу страну, чтобы у Европы был природный газ? Вы ведь ничего не делаете для нас. Вы продолжаете нас обкрадывать. Извините, больше никакого трубопровода!».

Вот почему сегодня утром Европа в ужасе. Соединённые Штаты уже взорвали трубопровод «Северный поток», чтобы запустить собственный трубопровод в Африке — умный деловой ход. Давайте просто взорвём конкурентов! Представьте, что Walmart поступает так с магазинами Target по соседству. Да, мы просто взорвём те магазины, теперь вы будете закупаться только в Walmart!

И теперь Нигер говорит: «Эй, мы не позволим вам использовать нашу страну, чтобы перекачивать ваш природный газ в Европу. Убирайтесь отсюда!». Так что Европе грозит катастрофа, когда «Северного потока» из России уже нет, а теперь ещё и угроза закрытия этого трубопровода в Африке.

Этот трубопровод был их спасением. А теперь ещё добавьте сюда уран, ядерную энергетику Европы. Соединённые Штаты получают более 50 процентов своего урана из России. Несмотря ни на какие санкции, которые США ввели против России. Они исключили уран из этого списка. Какая прелесть! Они решили подвести под санкции абсолютно всё, кроме урана, потому что он нам очень сильно нужен.

Он нам нужен отчаянно. Почему? Потому что Соединённые Штаты сильно зависят от поставок урана из России. Путин в буквальном смысле мог бы повернуть выключатель, буквально уничтожить американскую экономику, выключив свет.

Есть крупный резервный источник урана. Это Нигер. Французы и Соединённые Штаты просто воровали уран из африканских стран на протяжении десятилетий. И снова эти страны заявляют: «С нас хватит! Мы независимые государства. Убирайтесь отсюда. Мы сами будем распоряжаться нашими полезными ископаемыми и сами будем принимать решения».

И Россия прямо сейчас даёт им такую возможность: «Мы хотим, чтобы вы сохранили свой суверенитет. Будьте независимой страной, а не рабом Запада».

Дата выхода в эфир 08 августа 2023 года.