Redacted: Запад в панике — без Нигера они теряют альтернативу русскому газу и урану
Британский комментатор Джонатан Пирс, работающий на женском чемпионате мира по футболу, подвергся критике за неуважение к гимну Франции.
Мэр Донецка сообщил о ранении мирного жителя при обстреле города со стороны ВСУ.
Большинство жителей Германии выступают против поставок Вооружённым силам Украины дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus, сообщает телеканал N-TV.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на список исполкома Российского футбольного союза (РФС) 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23.
Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение о нанесении предупреждающих надписей о вреде табака и алкоголя на все аксессуары, предназначенные для использования, поверх оригинальных упаковок и этикеток.
Федеральная служба безопасности России задержала российского гражданина, который в июне совершил подрыв газопровода в Крыму по заданию украинских спецслужб.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не принял участие в вечерней тренировке команды 8 августа.
Представители Китая и России направили Японии претензии в связи с планами Японии выполнить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», заявили в МИД КНР.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Волчанске Харьковской области Украины повреждение получил элеватор.
Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины сформулировал обращение к мировым лидерам по поводу запрета въезда российским спортсменам.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, следует из сообщения оперштаба республики.
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.
Независимый кандидат в сенат Соединённых Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр высказала мнение, что Североатлантическому альянсу давно пора прекратить своё существование.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.
В Роскомнадзоре зафиксировали увеличение случаев утечек персональных данных — с начала года выявили более 150 прецедентов в сравнении с показателем за весь прошлый год в 140, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.
Всё больше американских законодателей и простых граждан выступают против оказания помощи Украине, заявила независимый кандидат в сенат Соединённых Штатов от Нью-Йорка Дайан Сэйр.
Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на решение World Athletics запретить репортёрам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель села Колотиловка пострадал при падении неустановленного объекта.
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился яркой историей из жизни бывшего одноклубника Даниила Кирицэ.
Власти США отклоняют запросы генконсульства России в Хьюстоне на рабочие поездки за пределами ограничительной зоны, заявил российский генконсул Александр Захаров.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства машины на территории России.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике замечен украинский спецназ «Железные волки».
Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард оценил трансфер нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в саудовский клуб.
Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что крупный бизнес США хочет возобновить сотрудничество с Россией — в мае импорт в Соединённые Штаты вырос до $503 млн.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что несколько линий электропередачи (ЛЭП) и газопровод в Никополе получили повреждения.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что местные жители обнаружили стихийные захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил своё участие в ретроматче между легендами красно-белых и сборной мира.
Европейский союз при помощи украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) может увеличить запасы голубого топлива на зиму на 10%, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и призвал мятежников освободить его и его семью.
США на фоне помощи Украине не допустят сокращения боеприпасов до того уровня, который угрожал бы национальным интересам Вашингтона, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
Новичок «Спартака» Олег Рябчук оценил свой дебют в матче второго тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород».
В Бурятии дорожные камеры зафиксировали автомобиль, который на скорости 129 км/ч вёз двух мужчин на капоте, сообщили в МВД России по региону.
США, Германия и Украина хотят сменить действующее польское правительство, заявил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.
Украинская армия теряет до 80% личного состава и техники в ходе неудачных атак в Донбассе, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал свою игру на старте сезона в чемпионате России.
Московский «Спартак» одержал пять побед в пяти первых матчах нового сезона.
Южная Корея войдёт в рабочую группу, которая займётся реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.
Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в России.
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в клуб.
Сгоревшие в атмосфере фрагменты российской ракеты «Союз-2.1б» напугали и впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал 7News.
В июле доходы Украины от экспорта зерна снизились в 1,9 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных украинской таможни и Минсельхоза.
Американская администрация ведёт информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы избежать ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Несколько американских сенаторов обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Пекина в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, рассказав о последствиях участия Китая в этом процессе. С письмом ознакомился RT.
Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела против блогера Елены Блиновской и её супруга наложил ограничительные меры на 12 банковских счетов.
Артиллерия группировки войск «Восток» уничтожила пехоту украинской армии, которая выдвигалась в сторону Старомайорского в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Генсек ООН Антониу Гутерреш почтил память погибших в результате атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году, но не назвал страну, ответственную за бомбардировку.
Артиллеристы ВС России уничтожили опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщает российское Минобороны.
Туристы из Польши пожаловались на большое количество россиян, отдыхающих в Таиланде, пишет издание Wirtualna Polska.