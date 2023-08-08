ABC: Африка стала «щипцами» антиевропейской стратегии Путина

После свержения в Нигере прозападного правительства события там, скорее всего, будут развиваться, как в соседних Мали и Буркина-Фасо, которые выдворили французов и для своей защиты сблизились с Россией, пишет ABC. Издание отмечает, что африканский регион Сахель — это для Москвы идеальное место для реализации её антиевропейской стратегии «щипцов».

Африканский регион Сахель — идеальное место для стратегии Владимира Путина по созданию «щипцов» против Европы, пишет испанская газета ABC.



Две соседние с Нигером страны в «субсахарском поясе» — регионе, известном как Сахель, — могут дать некоторое представление о том, что в ближайшем будущем ждёт эту страну после военного переворота, произошедшего 26 июля.



Речь идёт о Мали и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты под тем же самым предлогом: «плохое политическое и экономическое руководство» прозападных правительств. Обе страны изгнали французские войска, чтобы подчеркнуть своё решение порвать с бывшей европейской метрополией, и сблизились с Россией для «прикрытия своих тылов».



Когда Мали приняла решение об изгнании французов и позвала группу «Вагнер», Париж перенёс свой центр военных операций в Нигер, где полуторатысячному французскому контингенту, возможно, вскоре придётся вновь паковать свои вещи и перебираться на восток, в Чад. Хотя, как отмечает издание, не исключено, что в этой стране их ждёт ещё один неприятный сюрприз, поскольку ходят слухи о недовольстве армии Чада диктатором Махаматом Идрисом Деби, союзником и протеже Франции.



Готовя свои госперевороты, военные бунтовщики в Мали, Буркина-Фасо и Нигере имели перед собой два варианта союза с «не колониальными» державами — с Китаем или с Россией. И страны Сахеля решили обратиться за защитой к Москве. Таким образом, в столице Нигера в эти дни можно было наблюдать, как тысячи сторонников переворота не только держат плакаты с надписью «Прочь, Франция», но и размахивают российскими флагами.



Как указывает издание, большинство протестующих не знают, где находится эта страна, но недовольство Европой и антиевропейские предубеждения глубоко укоренились в этой части африканского континента, поэтому местным населением очень легко манипулировать.



Интерес России к Африке, в частности, к Сахелю и бывшим французским колониям, имеет давнюю историю, напоминает издание. Но для Кремля этот регион вновь стал актуальным после ввода российских войск на Украину.



«Русские — профессионалы в «агитпропе», агитации и пропаганде против Запада, и они находят в Сахеле благодатную почву. Для Путина этот регион идеален для реализации его стратегии щипцов в отношении Европы, поскольку эти территории подпитывают поток нелегальной эмиграции, заполняющий побережья Магриба (Северная Африка. — ИноТВ) для отчаянного путешествия через Средиземное море», — пишет ABC.