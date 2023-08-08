Europe 1: общие ценности и военная эффективность — эксперт объяснила популярность России в Африке

Рост антифранцузских настроений и всё большие симпатии к России в странах Африки можно объяснить расхождениями между Западом и Чёрным континентом в вопросе ценностей, отмечает в интервью Europe 1 специалист по вопросам безопасности и обороны в регионе Сахель Каролин Русси. Кроме того, с военной точки зрения, Россия и ЧВК «Вагнер» кажутся африканцам более эффективными, чем французы со своей операцией «Бархан», поясняет эксперт.

«Долой Францию», «Да здравствует Путин», — эти лозунги стали привычными на демонстрациях сторонников путчистов в Нигере, отмечает Europe 1. Как напоминает издание, после Мали и Буркина-Фасо Нигер стал третьей страной в регионе Южный Сахель, где за последние три года случился государственный переворот. Каждый раз протестующие в африканских странах выступали против присутствия Франции в своей стране и высказывались в поддержку России.

Этот феномен можно объяснить расхождениями между Западом и Чёрным континентом в вопросе ценностей, считает специалист по вопросам безопасности и обороны в регионе Сахель Каролин Русси. Как поясняет эксперт в интервью Europe 1, Владимир Путин предстаёт перед такими странами, как Мали, Нигер и ЦАР, сильным лидером, защищающим семейные ценности в противовес западным идеям, которые представляются как упаднические.

Кроме того, с военной точки зрения, Россия и ЧВК «Вагнер» кажутся африканцам более эффективными, чем французы со своей операцией «Бархан», отмечает Русси. По её словам, это объясняется повышенной осторожностью французских военных в борьбе с терроризмом, которая воспринимается африканцами как нерешительность. При этом сотрудники ЧВК «Вагнер» избавлены от необходимости проводить множество проверок. «И это нравится, потому что на самом деле идёт война. А у них создаётся впечатление, что мы (Франция) не ведём войну», — заключает эксперт.