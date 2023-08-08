FAZ: Нуланд предостерегла Нигер от дружбы с Россией

Заместителю госсекретаря США не удалось встретиться с лидером мятежников в Нигере, но Нуланд обозначила позицию США по перевороту и предупредила представителей нового правительства стран о последствиях для двухсторонних отношений за нарушение конституционного порядка и сближение с Россией. Frankfurter Allgemeine отмечает, что эксперты сомневаются, что можно вернуть к власти свергнутого президента, и предполагают, что лучшим вариантом была бы договорённость с мятежниками о новых выборах.

Виктории Нуланд, представляющей США, не удалось переговорить с лидером мятежников в Нигере, генералом Абдурахманом Тиани, но на «максимально открытых и в некоторых моментах довольно тяжёлых» двухчасовых переговорах с представителями нигерийских военных она попыталась обозначить возможные последствия для двусторонних отношений между Нигером и США, если в стране не «вернутся к конституционному порядку», — сообщает Frankfurter Allgemeine.

Между тем мятежники в Нигере определились с должностью премьер-министра, на неё был назначен Али Махаман Ламин Зейн, работающий в настоящее время представителем Африканского банка развития в Чаде. Али Махаман Ламин Зейн много лет был министром экономики и финансов Нигера в кабинете свергнутого в 2010 году президента Мамаду Танджа.

Своим визитом в Ниамей Нуланд намеревалась предложить «ряд опций» того, «как государственный переворот может быть отменён». «Это было началом диалога, в ходе которого Соединённые Штаты предложили свою помощь, если те, кто находится у власти, захотят вернуться к конституционному порядку», — цитирует заявление Нуланд Frankfurter Allgemeine. Заместитель госсекретаря США, однако, констатировала, что действующее правительство в Нигере пока не проявило интереса к предложениям Вашингтона.

По заявлениям само́й Нуланд, ей удалось встретиться с бригадным генералом Мусса Салау Барму, который после переворота возглавил генеральный штаб Нигера, однако «военные не ответили на её просьбы о встрече с самопровозглашённым новым правителем, генералом Абдурахманом Тиани или арестованным, демократически избранным президентом Мохамедом Базумом», — пишет немецкая газета.

На переговорах Нуланд также не рекомендовала новому правительству Нигера «идти по пути соседнего Мали и привлекать наёмников из ЧВК «Вагнер». По её словам, военное правительство в Ниамее «осознаёт риски союза с Россией» для отношений между Нигером и США.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что 26-миллионный Нигер является одной из беднейших стран континента и был «одним из последних стратегических партнёров Запада в борьбе с продвижением исламистских террористов в Сахеле». В конце июля военные свергли президента Мохамеда Базума и отменили действие конституции.

Страны — соседи Нигера, объединённые в организацию «Экономическое сообщество западноафриканских государств» (ЭКОВАС), выдвинули стране ультиматум, угрожая в том числе военными мерами, если Базум не будет восстановлен в должности. Однако после истечения времени, данного мятежникам на размышление, действий так и не последовало. «Главы государств и правительств государств — членов ЭКОВАС теперь хотят обсудить, как действовать дальше в столице Нигерии Абудже в четверг», — сообщает немецкая газета. Эксперты сомневаются, что африканским странам в одиночку удастся повлиять на военных в Ниамее, так как, «несмотря на их угрозы, они не имеют никакого интереса к военным действиям».





«Я был бы удивлён, если бы мы вообще увидели какое-либо вмешательство. Война против Нигера не в интересах ни одной западноафриканской страны», — считает Бен Хантер, эксперт по Африке из Verisk Maplecroft, занимающийся вопросами безопасности. «Трудно представить себе ситуацию, когда в Ниамее будет установлено стабильное демократическое правительство, а ЭКОВАС сможет вывести свои войска, не запятнав рук», — продолжает Хантер, так как «военные интервенции в других частях света показали, насколько это сложно и дорого». Frankfurter Allgemeine констатирует, что страны ЭКОВАС «надеялись, что простые угрозы возымеют эффект».

Специализирующийся на регионе Сахель Ульф Лессинг из Konrad-Adenauer-Stiftung согласен со своим коллегой в том, что «условия для военного удара неблагоприятны». «Я не думаю, что будет война. У ЭКОВАС слишком мало навыков и нет доступных военных соединений», к тому же «момент неожиданности упущен». Военная интервенция должна учитывать и политические последствия, уверен Лессинг. В случае предполагаемого успеха интервенции восстановленный в должности Мохамед Базум оказался бы в зависимости от поддержки иностранных войск — и, скорее всего, последовал бы ещё один переворот, так как он стал бы ещё более политически слабым. Наиболее вероятным исходом кризиса в Нигере станет «договорённость с путчистами о досрочных новых выборах», — приводит мнение Лессинга Frankfurter Allgemeine.