MSNBC: конгрессмена США ограбили недалеко от Капитолия

Представитель штата Техас, демократ Генри Куэльяр, познал на собственном опыте, как обстоят дела с преступностью в Вашингтоне, передаёт MSNBC. Трое вооружённых злоумышленников отобрали у конгрессмена машину, когда тот парковался в миле от Капитолия. Впоследствии автомобиль был найден, а вот преступникам удалось скрыться.

Конгрессмен-демократ от штата Техас Генри Куэльяр минувшей ночью стал жертвой вооружённого захвата автомобиля в Вашингтоне. Ограбление произошло примерно в миле к югу от здания Капитолия, когда конгрессмен парковался в районе Нейви-Ярд.



Согласно заявлению его аппарата, три вооружённых злоумышленника подошли к Куэльяру и отобрали его транспортное средство. Сам конгрессмен при этом не пострадал. Позднее машина была обнаружена приблизительно в двух милях (от места происшествия. — ИноТВ). Арестов пока не последовало.



Как страшно! Уилли, это ещё одно свидетельство того, что в столице нашей страны процветает преступность.



Особенно угоны. В последние месяцы какая-то эпидемия угонов.

Боже мой!



Остаётся только радоваться, что конгрессмен сегодня утром в порядке.



Дата выхода в эфир 03 октября 2023 года.