Fox Business: чиновников в Сан-Франциско отправили на удалёнку из-за разгула преступности

Волна преступности в Сан-Франциско подтолкнула Министерство здравоохранения к необычному шагу: сотрудников попросили перейти на удалённую работу. Ездить на работу в центр города стало слишком опасно, сообщает Fox Business. Последние три года из «цитадели либералов» бегут как бизнесмены, так и простые горожане.

Представитель Республиканской партии США Кевин Кайли сделал заявление в соцсетях, чтобы привлечь внимание к непрекращающейся волне преступности в Сан-Франциско, сообщает Fox Business. По его словам, это стало результатом «провальной политики, радикальных настроений и коррупции в обществе». Он также подчеркнул, что происходящее в городе вынуждает жителей менять правила ведения бизнеса.

«Преступность в Сан-Франциско настолько вышла из-под контроля, что сотрудникам федерального здания велят оставаться дома», — написал политик со ссылкой на памятку, которую Министерство здравоохранения и социальных служб направило руководителям штата 4 августа.

В этой служебной записке рекомендуется максимально перевести работников министерства в Сан-Франциско «на удалённую работу в обозримом будущем» из-за сложившихся «условий» вокруг 18-этажного здания, в котором расположены различные государственные структуры, включая Министерство здравоохранения, Министерство труда и транспорта.

Как пишет Fox Business, помощник секретаря Министерства здравоохранения Шерил Кэмпбелл в служебной записке уточняет, что сотрудники федерального здания должны работать удалённо из-за роста преступности, включая убийства, грабежи и угоны транспортных средств. «Эта рекомендация должна быть распространена на всех сотрудников региона IX, включая тех, кто в настоящее время не использует возможности удалённой работы», — говорится в записке.

«Если Калифорния даёт представление о том, куда движется наша страна, то Сан-Франциско предлагает ещё более резкое предупреждение», — предостерегает Кайли. «Это место, где провальная, радикальная политика и коррупция в обществе находятся на самой продвинутой стадии — и откуда жители бегут наиболее быстрыми темпами».

По словам законодателя, этот город находится в состоянии «полного коллапса», из-за чего крупные компании покидают город. «В последние месяцы упадок Сан-Франциско достиг точки полного краха. Whole Foods, Nordstrom, T-Mobile, Saks и Anthropologie объявили о своём уходе из-за преступности», — сетует Кайли.

Он также добавил, что в конце апреля губернатору Калифорнии пришлось направить в город национальную гвардию и калифорнийский дорожный патруль для оказания помощи в борьбе с кризисом, связанным с незаконным оборотом фентанила.

Fox Business напоминает, что, по данным полиции Сан-Франциско, с начала этого года количество убийств выросло на 20,7%, а грабежи и угоны автомобилей подскочили на 14 и 13% соответственно. Поэтому неудивительно, что город покидают не только представители бизнеса. Обычные люди также стараются уехать из этой «цитадели либералов».

По последним данным, в период с 2019-го по 2022 год население округа Сан-Франциско сократилось на 70 тыс. человек. И ситуация продолжает ухудшаться. Президент ассоциации полицейских Сан-Франциско Трейси Маккрей рассказала в интервью Fox News: «Теперь мы видим преступность в более богатых районах. Количество краж зашкаливает. Посмотрите на CVC, посмотрите на Walgreens (сети магазинов. — ИноТВ), там сплошные «хватай-беги». Сейчас это действительно проблема для всего города».

По словам Маккрей, дела с наркопреступностью в городе сейчас обстоят даже хуже, чем в 80-х годах, когда здесь была эпидемия крэка.

Fox Business сообщает, что, по данным недавнего опроса, 53% жителей знают кого-то, кто стал жертвой преступления, 46% были свидетелями преступления, 18% сами были жертвами.

Жители Сан-Франциско, которые решат не покидать город, смогут попробовать изменить курс, по которому он движется, в 2026 году, напоминает канал. Тогда должны состояться выборы нового губернатора штата. Нынешний глава Калифорнии Гавин Ньюсом находится на своём посту с 2019 года и не сможет избираться на новый срок.