Fox News: «убивают ради забавы» — как обстоят дела в Миннеаполисе через три года после убийства Джорджа Флойда

Три года назад убийство чернокожего жителя Миннеаполиса полицейскими вызвало волну разрушительных беспорядков. Ведущая Fox News отправилась туда, чтобы выяснить, какая обстановка на улицах города сегодня. Власти Миннеаполиса заявляют, что жизнь становится безопаснее. Однако местные школьницы рассказали, что жить стало страшно. Каждый день кто-то погибает, а в гангстеры теперь идут совсем юные ребята, ведь играть с оружием и убивать стало модно.

Я нахожусь в Миннеаполисе, спустя три года после того как беспорядки, связанные с делом Джорджа Флойда разрушали здесь квартал за кварталом. Я стараюсь приезжать сюда почти каждое лето, чтобы посмотреть, как развивается город с 2020 года.

Насколько улучшилось положение вещей? Здания, предприятия, жизнь людей, — удалось ли это восстановить? Улучшились ли межрасовые отношения? Я постараюсь найти для вас ответы на эти и другие вопросы в ближайшие несколько вечеров. А сейчас хочу показать вам кое-что, что мы даже не планировали.

Сегодня мы направлялись на интервью, когда я и моя команда заметили группу молодых девушек, собирающих мусор. В Миннеаполисе сегодня было 100 градусов по Фаренгейту (около 38 градусов по Цельсию — ИноТВ). Я выпрыгнула из машины, чтобы узнать, что происходит. Меня потрясло то, что они мне рассказали.

ДЕВУШКА 1: Мы ходим по близлежащим паркам, собираем мусор, помогаем поддерживать район в чистоте для детишек. Чтобы им было безопасно играть на площадках.

ЛОРА ИНГРАХАМ, ведущая Fox News: Почему вы это делаете?

ДЕВУШКА 1: Потому что мы считаем важным, чтобы дети играли и были в безопасности на площадках.

ЛОРА ИНГРАХАМ: А что вы собираете, что может представлять для них опасность?

ДЕВУШКА 1: Просто пластик, стекло. Вычищаем парки.

ЛОРА ИНГРАХАМ: Вы чувствуете себя в безопасности в окрестных кварталах вечером?

ДЕВУШКА 2: Вечерами — нет. Особенно будучи молодой девушкой, учитывая всё, что происходит.

ЛОРА ИНГРАХАМ: Многие городские чиновники заявляют, что обстановка в Миннеаполисе становится безопаснее, спустя три года после Джорджа Флойда. А какие ощущения у вас?

ДЕВУШКА 2: По моим ощущениям, уровень преступности растёт. Всё что происходит с оружием, столько молодёжи гибнет. Основные районы становятся более опасными.

ЛОРА ИНГРАХАМ: А вы почему считаете, что районы становятся опаснее?

ДЕВУШКА 3: Я часто ночью слышу выстрелы. Я помню услышала я как-то выстрелы, а на следующее утро появилась новость про того ребёнка, типа «Покойся с миром». И я такая думаю, я же это слышала, а потом кто-то погиб. Это было недавно, может, пару дней назад. Здесь столько людей гибнет. Много ребят моего возраста.

ЛОРА ИНГРАХАМ: Что вы ощущаете, когда слышите подобные истории? Ведь это же ваше сообщество, вы здесь живёте.

ДЕВУШКА 4: Это душераздирающе. Потому что много людей, много детей умирают каждый день. Я считаю, что это не нормально. Неправильно, что люди просто стреляют. Ведь это наше сообщество, они не должны просто стрелять ради забавы или из-за банд. Это не должно происходить.

ЛОРА ИНГРАХАМ: Как вы вдохновляет других молодых людей избегать жизни полной жестокости и преступлений? Ведь она кажется привлекательной, потому что приносит им большие деньги.

ДЕВУШКА 1: Мы просто действуем, получаем удовольствие от разных программ, чтобы держаться подальше от неприятностей. Чтобы не болтаться по улицам, не угонять машины, не убивать ради забавы. Я всем советую просто идти и заняться чем-то.

ЛОРА ИНГРАХАМ: В чём разница между происходящим сегодня в плане жестокости в городе и тем, как обстояли дела три года назад?

ДЕВУШКА 2: Три года назад насилие с огнестрельным оружием относилось в основном ко взрослым. Ведь именно они были в бандах. Но из-за всех этих потерь… Мне кажется, что сегодня ребята ощущают потерю своих родителей, у них нет отцов, нет матерей, вообще никого нет. И вот теперь они идут в эти банды, именно они проповедуют насилие с применение огнестрельного оружия.

ЛОРА ИНГРАХАМ: Это какой-то цикл?

ДЕВУШКИ: Да.

ДЕВУШКА 2: Это цикл, и возраст становится всё моложе и моложе.

ДЕВУШКА 3: Да, некоторые из моих знакомых, может, на пять лет меня старше. Их младшие братья и младшие двоюродные братья уже пытаются попасть в этот гангстерский бизнес. И ты говоришь: «Бро, мы же ещё дети, а вы уже следуете всем этим стереотипам».

ЛОРА ИНГРАХАМ: Сколько им лет, этим молодым гангстерам?

ДЕВУШКИ: 15 — 14 лет.

ДЕВУШКА 3: Седьмой, шестой класс, по-разному. И они ещё и учат своих младших родственников. Выкладывают видео в Snapchat, как там ребёнок держит пистолет. Типа, бро, что же ты творишь?!

ДЕВУШКА 1: Да, они это делают модной фишкой.

ДЕВУШКА 3: Да, они направляют оружие прямо в камеру. Например, есть видео, где два ребёнка играют в ванной с пистолетом. И она спрашивает их, и потом стреляет в своего кузена, а потом убивает себя. И после этого они продолжают играть с оружием, я этого не понимаю.

ДЕВУШКА 1: Да, и есть ребята, у которых есть и отец, и мать, но они стараются следовать этой модной тенденции, чтобы поднять самооценку. Они считают, что это весело, хотя, на самом деле, это очень опасно. И когда они оказываются в страшном положении, они, конечно, жалеют, что сделали это, но уже поздно, ты уже вляпался во что-то.

Это потрясающие девушки. Они добровольно отдают своё время, чтобы улучшить свой район. Очень вдохновляет. Я продолжу рассказывать вам о жизни в Миннеаполисе через три года (после беспорядков — ИноТВ). А пока на сегодня всё.

Дата выхода в эфир 30 июля 2023 года.