CNN: разжигая политический кризис в Вашингтоне, республиканцы льют воду на мельницу Кремля

Спровоцированный распрями внутри Республиканской партии США политический хаос в конгрессе сулит серьёзные проблемы Украине, перед которой теперь маячит перспектива лишиться главного донора и потерять шансы на победу в конфликте против России, сообщает CNN. По мысли обозревателя издания, кризис играет на руку лишь Москве — и показывает, что расчёт последней на усталость от Украины и раскол внутри Запада может оправдаться.

Зрелище, которое разворачивалось на этой неделе в палате представителей США, озадачило даже американцев — а для украинцев, которым подобные события сулят «который уж по счёту деморализующий и опасный удар» по обороноспособности, оно наверняка оказалось и вовсе ошеломляющим, пишет сайт CNN.

Как напоминает обозреватель канала, небольшой группе «ультраправых» законотворцев из Республиканской партии удалось добиться смещения своего сопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты через считанные дни после того, как тот смог предотвратить приостановку работы правительства, договорившись с фракцией демократов о принятии законопроекта, обеспечивающего финансирование федеральных ведомств ещё на 45 дней. Впрочем достигнута эта договорённость была за счёт устранения из законопроекта положений о дальнейшем оказании военной помощи, что уже стало тревожной вестью для украинцев — а позднее, после отстранения Маккарти, перспективы обеспечения поддержки Киеву и вовсе стали туманными, рассуждает журналист.

А пока украинские СМИ пытаются разъяснить своей аудитории суть кризиса, для страны «на горизонте начинают сгущаться тучи»: в Словакии, которая входит в состав НАТО и ЕС, в результате выборов занял пост премьер-министра Роберт Фицо, ранее обещавший, что не отправит Киеву «ни патрона», если сможет сформировать правящую коалицию, а представители НАТО в лице председателя Военного комитета альянса Роба Бауэра тем временем предупреждают, что арсеналы, которые могут использоваться для оказания поддержки Украине, приближаются к исчерпанию, перечисляет колумнист CNN.

По мнению автора, в случае, если Киев останется без поддержки США — а Америка остаётся для него главным донором, — шансы украинцев на победу сократятся до минимума, а ведь «поражение Украины станет поражением и для НАТО, США и демократического мира». В свою очередь, победа России в конфликте воодушевит не только Владимира Путина, но и другие «авторитарные силы» вроде Китая, подчёркивает журналист. Как полагает обозреватель CNN, в этой связи нынешний политический кризис идёт на руку Кремлю: он идеально вписывается в планы Москвы, где, как признавался недавно официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, берут расчёт на то, что усталость от украинского конфликта в конечном счёте приведёт к расколу политического истеблишмента в западных странах, включая и США.

Несмотря на то, что и Европейский союз, и американский лидер Джо Байден сейчас активно пытаются успокоить Киев, поводы для беспокойства у него действительно есть, и прежде всего — потому, что политический хаос и радикализация, которые сейчас охватывают Республиканскую партию США, могут нарушить стабильный приток поддержки, поступающей Украине от Вашингтона, предостерегает обозреватель CNN. Как подчёркивает журналист, надежды Москвы на то, что Америку поразит раскол, не назовёшь тщётными: например, экс-президент Дональд Трамп сейчас активно сеет неприязнь к Украине, постоянно задавая вопросы о том, во сколько Вашингтону обходится финансирование военных действий с её стороны. Отдельные аналитики, впрочем, отмечают, что аргументы о затратах не имеют в реальности особого веса, поскольку общий объём оказанной Украине поддержки составляет лишь 0.03% от ВВП США и менее 5% от оборонного бюджета страны, а против оказания поддержки Украине Трамп и близкие ему «ультраправые» республиканцы выступают главным образом из-за того, что видят в Путине пример для подражания, упоминает автор.

Как признаётся журналист CNN, действительно ли так уж много республиканцев в конгрессе вдохновляются шагами Путина — вопрос дискуссионный, но российский лидер уж точно вызывает симпатии у «ультраправых американских националистов». Всего через несколько дней после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года в США проходил съезд ультраправых сил America First Political Action Conference — и его участники апплодировали Владимиру Путину и скандировали его имя, отмечает автор.

Однако проблемы Украине сулят и республиканцы в конгрессе — к примеру, член палаты представителей от штата Огайо Джим Джордан, который является убеждённым сторонником Трампа и ныне претендует на пост спикера, не поддержал четыре из пяти законопроектов о выделении средств на поддержку Украины, пишет обозреватель CNN. По мысли автора, в таком контексте становится понятно, что исход нынешнего кризиса окажет самое прямое влияние на украинцев и определит будущее их страны, а также итог «крупнейшего европейского конфликт со времён Второй мировой войны».