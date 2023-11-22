Fox News: «новая чушь от властей США»: у нелегальных мигрантов будут спрашивать, какого они пола

Новый приказ от министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса предупреждает агентов пограничного патруля, чтобы они не ошибались с определением пола иммигрантов, сообщает Fox News. Согласно новым инструкциям, прежде всего важно уточнить, какое местоимение по отношению к себе предпочитает нелегал.

Новый приказ от министра внутренних дел Алехандро Майоркаса предупреждает агентов пограничного патруля, чтобы они не ошибались с определением пола иммигрантов. Да, вы не ослышались.

Вот мы наблюдаем огромные толпы мигрантов, пересекающих нашу южную границу под надзором президента Байдена — их уже почти два миллиона, — а в это время Белый дом, похоже, озабочен местоимениями, а не фактическим урегулированием пограничного кризиса. Ну или хотя бы уделением ему какого-то внимания.

Новый приказ министерства внутренних дел, полученный фондом «Наследие», предписывает агентам, я цитирую, «спрашивать людей о том, какое местоимение (по отношению к себе. — ИноТВ) они предпочитают».

Они предлагают спрашивать, цитирую: «Я бы хотел проявить уважение. Какое имя и местоимение вы хотите, чтобы я использовал?» Или спрашивать: «Не могли бы вы, пожалуйста, подтвердить свои местоимения или гендерную идентичность?»

В памятке также содержится указание агентам не использовать местоимения типа «он» или «она», а также «мисс» или «мэм», пока они не будут уверены, как этот человек хотел бы, чтобы к нему обращались.

Конгрессмен, я не могу определить, может, я нахожусь внутри нового эпизода мультфильма «Южный парк» или «Фар сайд» или это какая-то инопланетная шутка, потому что это просто нелепо! Нелепо предположить, что наши пограничные агенты будут получать такие инструкции.

Ведь это первичные инструкции. Не спросить: «Давайте, отведу вас в безопасное место» или «Какой картель вам сейчас угрожает?», не обсудить, я переживаю за свою безопасность… это такая чушь!

И мы продолжаем получать подобную чушь от нынешней администрации!

Дата выхода в эфир 22 ноября 2023 года.