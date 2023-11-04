CBS News: массовые депортации — к президентскому креслу Трамп пойдёт по головам мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах ужесточить миграционную политику страны, сообщает CBS News. Он предлагает проводить массовые депортации, отменить получение гражданства по праву рождения и отказывать во въезде легальным мигрантам по идеологическим причинам.

РОБЕРТ КОСТА, ведущий CBS News: Бывший президент Дональд Трамп обещает радикальное ужесточение миграционного законодательства, если вновь победит на выборах. Среди его обещаний — массовая депортация, отмена получения гражданства по праву рождения и отказ во въезде легальным мигрантам на основании их идеологических взглядов. К нам подключился репортёр CBS News по иммиграционным вопросам Камило Монтойя-Гальвез, который наблюдает за бывшим президентом в Хьюстоне. Спасибо, что присоединились! Вы написали обширный репортаж для CBS News о том, что грозит нам в 2025 году. Кто в близком кругу экс-президента продвигает эти идеи и куда это идёт с точки зрения законодательной инициативы?

КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛЬВЕЗ, репортёр CBS News по иммиграционным вопросам: Привет, Боб, добрый день! Бывший президент Дональд Трамп явно уверен, что это волнующая его избирателей проблема. Он надеется снова воспользоваться этим вопросом, чтобы попытаться отвоевать Белый дом и вернуться туда в 2025 году.

Так, он пообещал в случае избрания в 2024 году проследить за полным пересмотром миграционной и пограничной политики Соединённых Штатов. Бывший президент обещал массовые депортации — точнее, крупнейшую операцию по массовой депортации в истории США. Он обещал это сделать, ссылаясь на закон 1798 года о депортации членов бандитских группировок и привлекая к аресту мигрантов национальную гвардию. Он также обещал ввести новую проверку для легальных мигрантов, чтобы отказывать во въезде тем, у кого определённые политические взгляды — например, марксистские, как назвал их экс-президент. Кроме того, он обещал отказывать в американском гражданстве детям незарегистрированных мигрантов — тех, кто живёт в стране незаконно.

Также высказывания Трампа по вопросам иммиграции стали более жёсткими и частыми. Недавно он сказал, что некоторые мигранты в США «отравляют кровь нашей страны». Бывший президент уверен, что такая позиция приведёт его к победе. Однако я должен подчеркнуть, что многие из этих предложений — например, отмена выдачи гражданства по праву рождения указом президента, — точно столкнутся с серьёзными правовыми препятствиями.

РОБЕРТ КОСТА: Несомненно, так и будет: суды будут всё разбирать, если эти законы примут. Камило Монтойя-Гальвез, спасибо за ваш репортаж.