CBS News: массовые депортации — к президентскому креслу Трамп пойдёт по головам мигрантов
РОБЕРТ КОСТА, ведущий CBS News: Бывший президент Дональд Трамп обещает радикальное ужесточение миграционного законодательства, если вновь победит на выборах. Среди его обещаний — массовая депортация, отмена получения гражданства по праву рождения и отказ во въезде легальным мигрантам на основании их идеологических взглядов. К нам подключился репортёр CBS News по иммиграционным вопросам Камило Монтойя-Гальвез, который наблюдает за бывшим президентом в Хьюстоне. Спасибо, что присоединились! Вы написали обширный репортаж для CBS News о том, что грозит нам в 2025 году. Кто в близком кругу экс-президента продвигает эти идеи и куда это идёт с точки зрения законодательной инициативы?
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