Politico: Трамп раскритиковал Байдена и Нетаньяху за беды Израиля

После начала атак ХАМАС на Израиль Трамп не остался в стороне и активно комментирует происходящее. Накануне бывший президент выступил с двухчасовой речью перед своими сторонниками. Досталось всем: и нынешнему правительству Соединённых Штатов, и Байдену лично, и Ирану, и даже Нетаньяху, сообщает Politico.

После начала атак ХАМАС на Израиль Трамп не остался в стороне и активно комментирует происходящее. Накануне бывший президент почти два часа выступал перед более чем 3500 сторонников во Флориде. Он рассказал подробности переноса посольства США в Израиле в Иерусалим и похвастался подписанием соглашений Абрахама, которые официально ознаменовали дипломатические отношения между Израиле, ОАЭ и Бахрейном, сообщает Politico.

Помимо обсуждения тем Ближнего Востока, он также подверг критике нынешнее правительство США, затронул тему разгула преступности и обратил внимание на своё лидерство в опросах общественного мнения, несмотря на многочисленные обвинения. По мнению издания, во время выступления Трамп нарисовал картину альтернативной вселенной, пояснив, как обстояли бы дела, если бы он остался в Белом доме в 2020 году.

«Израиль процветал бы, у них не было бы никаких проблем», — цитирует Трампа Politico. «Иран никогда не стал бы играть в эту игру». Однако вместо этого, по словам экс-главы Соединённых Штатов, мир наполнился «хаосом, кровопролитием, войной, террором, смертью», и третья мировая уже на горизонте.

Он считает Байдена «крайне некомпетентным», а членов его администрации — «глупыми людьми». Досталось от него и Нетаньяху, который, по его мнению, не помогал США в нанесении удара БПЛА в 2020 году, когда был убит лидер Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани. «Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвёл нас. Это было ужасно», — добавил Трамп.

Такая критика израильского лидера вызвала немедленную реакцию конкурента Трампа по предвыборной гонке губернатора Флориды Рона Десантиса. «Абсурдно, что кто-либо, а тем более кто-то, баллотирующийся на пост президента, решил сейчас напасть на нашего друга и союзника, Израиль», — цитирует Politico пост губернатора в социальной сети.

После атаки ХАМАС и начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке нынешний хозяин Белого дома Байден заверил, что США поддерживают Израиль. Он также сообщил о планах обратиться к конгрессу с просьбой одобрить помощь, хотя точный запрос всё ещё не готов.

Однако, отмечает издание, в этом вопросе не всё так просто. Многие республиканцы рассматривают события в Израиле как проверку, сможет ли Байден, который баллотируется на второй срок, справиться с международным конфликтом такого масштаба.

Что касается Трампа, он назвал себя «лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме» и параллельно обвинил Байдена в том, что он «бросил Израиль кровожадным джихадистам», когда отменил ряд экономических санкций против Ирана.

Трамп не единственный кандидат от Республиканской партии, кто критиковал Байдена за разрешение разморозить иранские активы на сумму $6 млрд. Администрация Байдена сразу заняла оборонительную позицию по этому вопросу, подчёркивая, что средства ещё не были потрачены и были предназначены для гуманитарных целей.

Однако Трамп, сообщает издание, призвал Байдена снова заморозить средства и пообещал в случае своего избрания в 2024 году ввести «ещё более жёсткую» версию своего предыдущего запрета на поездки в некоторые страны с мусульманским большинством, включая Иран. Он также поклялся «на 100 процентов поддерживать Израиль в качестве президента».

Как напоминает Politico, официальные лица США и Израиля пока не располагают информацией, координировал ли Иран напрямую нападение ХАМАС на Израиль. Однако известно, что Тегеран оказывал военную помощь ХАМАС и официально выразил поддержку нападению.

Трампа поддержал его сторонник конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Он заявил, что согласен с тем, что войны в Израиле удалось бы избежать, будь Трамп президентом.

«Внешняя политика Байдена очень схематична», — цитирует конгрессмена издание. «Она очень предсказуема. И порой это может придать смелости нашим противникам. А президент Трамп был очень непредсказуем, и это заставляло всех быть очень вежливыми».