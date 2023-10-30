Губернатор штата Вирджиния: денежные вливания не помогут — для преодоления миграционного кризиса нужны изменения в политике

При Байдене через открытую границу на юге в США попали 7 миллионов мигрантов, что по численности почти равно всему населению штата Вирджиния, заявил в интервью Fox News губернатор штата Гленн Янгкин. По его словам, для того чтобы справиться с неконтролируемым потоком нелегалов и ростом наркотрафика, администрации Байдена необходим радикальный пересмотр всей миграционной политики.

Расскажите мне об открытой границе и о том, как это повлияло на Вирджинию? Ведь речь идёт о семи миллионах человек, которые попали в эту страну при Джо Байдене. Мигранты. Это только те, о которых мы знаем. Есть ещё много тех, кто проник в страну, но избежал задержания.

Что это означает для Вирджинии? И в чём нуждается граница? Они говорят о том, что нужно отправлять деньги на границу. Насколько я понимаю, границе не нужны деньги. Нужны изменения в политике.

ГЛЕНН ЯНГКИН, губернатор штата Вирджиния, США: Да. Начну с того, что в Вирджинии проживает 8,7 миллиона человек. Таким образом, почти весь штат Вирджиния пересёк границу. Это невероятно. И этот хаос создал не только гуманитарный кризис, но и кризис национальной безопасности, и кризис трафика наркотиков. И мы видим, как картели проникают во все штаты.

Таким образом, каждый штат теперь является пограничным. Мы прилагаем все усилия, чтобы пресечь незаконный поток наркотиков через границу. В среднем пять жителей Вирджинии в день умирают от передозировки фентанила. Это то, что происходит на границе. Поэтому мы должны обеспечить безопасность границы.





Речь идёт о полном изменении политики, чтобы мы могли остановить поток наркотиков, нелегалов и настоящих преступников, пересекающих границу. И мы видим это в нашем штате каждый день. Наши правоохранительные органы прилагают все усилия для борьбы с этим. Но позвольте мне сказать, что возросший уровень преступности — это настоящая проблема из-за банд и наркотиков. И всё это начинается на границе.

Дата выхода в эфир 29 октябра 2023 года.