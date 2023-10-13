Fox News: террористам стало проще проникать в США — достаточно перейти южную границу

Миграционная политики администрации Байдена привела к тому, что потенциальным террористам уже не нужно беспокоиться о получении визы или проверке анкетных данных, чтобы оказаться в Соединённых Штатах. Они всё чаще пытаются попасть в страну через границу с Мексикой под видом беженцев, передаёт Fox News.

Станет ли Америка следующей? Это тема нашей сегодняшней программы.

Итак, сегодня наконец-то Джо Байден вышел к публике — с опозданием на 90 минут, — чтобы рассказать о зловещих нападениях ХАМАС на израильтян. Хотя он недвусмысленно говорил об американской поддержке Израиля и мерзости этих вторжений, он не упоминал о роли Ирана в планировании и финансировании этих атак.

Он также не объявлял о пересмотре выплаты Ирану шести миллиардов долларов за обмен пленными. В целом он ограничился общими фразами.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сейчас Соединённым Штатам необходимо собраться вместе и разделить горе тех, кто скорбит. Давайте выражаться предельно ясно: в Америке нет места ненависти.

Хорошо. Что ж, если он действительно против ненависти, тогда ему следует объявить прекращение прокурорских нападок на своих политических противников, включая бывшего президента, и поручить минюсту и департаменту внутренней безопасности прекратить выставлять консервативных американцев врагами или жестокими экстремистами.

В последнее время мы наблюдаем много ненависти и антисемитских заявлений на протестах в защиту Палестины на улицах Манхэттена.

ДЕВУШКА: Спасибо всем за то, что вы пришли сюда и высказались в поддержку славной победы сопротивления.

ПАРЕНЬ: Мятежам я очень рад!

ТОЛПА: Мятежам я очень рад!

ПАРЕНЬ: Израиль, отправляйся в ад!

ТОЛПА: Израиль, отправляйся в ад!

Я думаю, сейчас самое время напомнить всем, что до (терактов. — ИноТВ) 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо задумывались о том, как мы отслеживаем людей, чтобы быть уверенными, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам.

Помните, что все эти террористы прибыли по туристическим или деловым визам, а один по студенческой. Но теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно будет беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде.

В пятницу вечером в прошлом месяце администрация сообщила, что пограничный патруль остановил на южной границе 160 человек, включённых в список террористов. И это число, кстати говоря, продолжает расти.

Дата публикации 11 октября 2023 года.