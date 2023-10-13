Fox News: террористам стало проще проникать в США — достаточно перейти южную границу
Станет ли Америка следующей? Это тема нашей сегодняшней программы.
Станет ли Америка следующей? Это тема нашей сегодняшней программы.
Бывший молдавский лидер Игорь Додон потребовал от властей Молдавии организовать эвакуацию молдавских граждан из Израиля в ускоренном режиме.
Новосибирские дерматологи диагностировали алопецию у героини картины Леонардо да Винчи Моны Лизы, сообщил облминздрав.
Россияне в новом исследовании рассказали, каких ситуаций они хотели бы избежать, находясь за рулём.
Более 30% россиянок в ходе исследования признались, что регулярно проходят обследования у маммолога и уже сдавали анализ на онкомаркеры.
Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю высказался о титульном поединке с американцем Брайаном Мендосой.
Созданный Роскомнадзором Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде разработал поправки, согласно которым пользовательские соглашения и вся информация о персональных данных должны быть доступны на сайтах и понятны пользователям.
Сотрудница посольства Израиля в Пекине подверглась нападению с ножом.
Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения медведя в Башкирии, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на претензии главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева к судейскому корпусу.
В Ростовской области на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли на месте.
Эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев посоветовал отключить некоторые функции смартфона, чтобы он потреблял меньше энергии.
Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала о планах строительства дома в Восточном округе Москвы по программе реновации. Проект уже прошёл согласование.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Северного мола проводятся тренировки расчётов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), поэтому могут быть слышны громкие звуки.
Новое исследование показало, что половина российских туристов на Новый год планируют отправиться в путешествие по регионам России, а 15% хотели бы полететь на заграничные курорты.
КНДР после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развёрнутым на Корейском полуострове.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на полях парламентского форума G20 в Нью-Дели, говорится в заявлении пресс-службы Совфеда.
Турция направила самолёты с гуманитарной помощью для палестинцев в секторе Газа. Помощь доставят через Египет.
Украинские СМИ сообщили о пропаже 19-летнего украинского футболиста «Шахтёра» Александра Распутько. Предположительно, он мог сбежать в Россию.
Мирный житель получил ранения в результате обстрела населённого пункта Геройское в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
В Златоусте Челябинской области госпитализировали 15-летнего велосипедиста после того, как его сбил трамвай.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по курсам валют на предстоящую неделю.
Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова перечислила первые симптомы тромбоза.
В Ханты-Мансийском автономном округе 31-летний водитель грузовика HINO погиб на 882-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Он врезался в движущийся впереди МАЗ, после чего МАЗ отбросило на впереди стоящий УАЗ «Патриот».
В Свердловской области рассказали о региональных мерах поддержки в сфере внутреннего туризма, призванных создать благоприятную среду для туристических компаний и повысить качество услуг.
Более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2024—2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Европейский союз до сих пор не представил доказательств, что социальная сеть Х (бывший Twitter) распространяла недостоверную информацию о конфликте между Палестиной и Израилем, сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман впервые проанонсировал поединок с Хамзатом Чимаевым.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Парагвайский форвард Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Токмаку в Запорожской области.
Боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о гибели 13 заложников в результате ударов со стороны армии Израиля по сектору Газа.
Бывший американский разведчик Тони Шаффер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин обладает чётким видением и ясным мышлением по поводу ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пригрозил Антидопинговому агентству США (USADA) судебным иском за клевету после ситуации с тестированием ирландца Конора Макгрегора.
Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью RT Arabic, что европейцы на сегодняшний день с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ.
Биржевые цены на газ в Европе превысили $600 за 1 тыс. кубометров впервые с 10 марта текущего года.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что Россия планирует серьёзно развивать производство сжиженного природного газа (СПГ).
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что его сын Александр защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию.
Российские и таджикистанские структуры продолжают успешно заниматься вопросами безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что необходимо изучить предложение Ирана о создании газового хаба при участии России, Туркменистана и Катара.
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль, пишет газета The Wall Street Journal.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic сообщил, что российские власти отправили турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции.
На сайте Генеральной прокуратуры России открыт раздел для обращений по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей.
Российский фигурист Егор Рухин ответил на вопрос, смотрит ли он международные соревнования.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что в проекте российского бюджета на 2024 — 2026 годы заложена средняя цена Urals на уровне $70 за баррель.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic высказался о цене на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 78-й зенитной ракетной бригады российской армии с присвоением звания «гвардейская».
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах, сейчас в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал наступление бабьего лета в южных районах Сибири, в Приморье и Бурятии.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic отметил, что дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.