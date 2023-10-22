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«Шенген капут»: европейцам придётся смириться с усилением погранконтроля внутри ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Шенген не умер, но Шенген сломан», — считает министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Как сообщает Das Erste, главы МВД стран Евросоюза собрались для обсуждения растущей угрозы безопасности и необходимости более тщательного контроля на границах, в том числе внутри ЕС. Страх, что терроризм может проникнуть с Ближнего Востока в Европу, сейчас особенно велик.
«Шенген капут»: европейцам придётся смириться с усилением погранконтроля внутри ЕС
АР

В кулуарах совещания с участием всех министров внутренних дел стран Шенгенского соглашения состоялась встреча главы МВД Германии Нэнси Фезер и её австрийского коллеги Герхарда Карнера, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Обе страны, наряду с Францией, относятся к числу наиболее популярных мест, куда стремятся попасть многие мигранты.

Теперь речь идёт не только об ужесточении пограничного контроля, но и о безопасности. Опасения, что в Европу может быть завезён террор, растут. Министры предупреждают, что опасность станет ещё больше, если ситуация в Израиле и секторе Газа ухудшится.

«Шенген не умер, но Шенген сломан», — заявил министр иностранных дел Австрии. Европейцам придётся готовиться к усилению внутреннего пограничного контроля, который многим действует на нервы.

Австрия уже осуществляет его на границах с Чехией и другими соседними странами, министр внутренних дел Фезер также рассчитывает на этот инструмент и хочет обратиться в Еврокомиссию с просьбой о расширении пограничного контроля.

Основное внимание уделяется бандам контрабандистов, действующим из Египта, Туниса, Турции, а также из Италии. Фезер пояснила, что за прошедшее время каждый четвёртый мигрант, ищущий убежища в Германии и Австрии, прибыл в Европу через платных контрабандистов.

Министры внутренних дел видят в этом опасность для внутренней безопасности, поскольку в конечном итоге невозможно узнать, «кто приезжает, с какими документами и в каком возрасте», предупредил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он призвал к скорейшему внедрению планируемой новой системы предоставления убежища в ЕС с центрами приёма беженцев, особенно на внешней границе со Средиземным морем в Италии.

Кроме того, главам правительств стран ЕС придётся оказывать большее давление на такие государства, как Тунис и Алжир, чтобы они принимали обратно мигрантов, если те являются их соотечественниками, что во многих случаях можно доказать и без документов, удостоверяющих личность.

Более интенсивно будет вестись борьба с незаконным ввозом мигрантов. «Эти люди идут по трупам, их не волнуют человеческие жизни», — предостерегает Фезер, говоря о контрабандистах и напоминая об инциденте, произошедшем несколько дней назад, когда в фургоне погибло несколько человек.

Ограничивая миграцию, министры надеются на быстрое внедрение новой системы предоставления убежища в ЕС. Однако комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон пояснила, что это не позволит легко остановить или ограничить террористические угрозы: «Мы всё чаще имеем дело с преступниками-одиночками, которые радикализируются в интернете и живут нелегально».

Ранее министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден потрясла своих коллег подробностями недавнего теракта в Брюсселе, которые указывают на серьёзные провалы в системе наблюдения за потенциальными угрозами.

Брюссельскому нападавшему, который на этой неделе застрелил двух шведских футбольных болельщиков и тяжело ранил третьего в центре Брюсселя во время отборочного матча чемпионата Европы, в течение четырёх лет не разрешалось находиться в Бельгии. Он четыре раза обращался за убежищем в разные страны ЕС, получал отказ как тунисец и был обязан покинуть страну с 2019 года. Однако полиция не смогла найти его по последнему адресу. Он исчез.

Министры также обеспокоены ситуацией на европейских улицах — пропалестинские демонстрации используются для пропаганды ХАМАС. Отныне здесь будет действовать принцип «нулевой терпимости», сообщает Das Erste. Еврейские учреждения и граждане должны быть лучше защищены. Полиция и национальные спецслужбы призваны проявлять максимальную бдительность.

В случае с брюссельским террористом предупреждения спецслужб из Италии, очевидно, не были восприняты всерьёз — это происходило в разгар миграционной волны 2015—2016 годов, когда были получены тысячи подобных сообщений, которые невозможно было проверить.

Министры ЕС пока не дали чёткого ответа на вопрос о том, как сегодня следует поступать, чтобы ситуация развивалась иначе. По крайней мере, предупреждения об опасности больше не должны так легко игнорироваться — к ним следует относиться более серьёзно.

Огромный объём информации о потенциальных угрозах, который сейчас вновь обрушивается на европейские органы безопасности, беспокоит министра внутренних дел Франции Дарманена: «После атаки ХАМАС мы получили более 100 сообщений о преступлениях, связанных с антисемитизмом или исламизмом, в течение нескольких дней. Четверть из них совершается иностранцами. Я прослежу за тем, чтобы их вид на жительство был аннулирован».

Опасения, что конфликт на Ближнем Востоке приведёт к террору в Европе, очень велики, подчёркивает немецкий телеканал. Теперь власти хотят внимательно посмотреть, кто приезжает в ЕС. Надежды возлагаются на новую систему предоставления убежища в Евросоюзе. Кроме того, планируется усилить давление на страны происхождения, чтобы они принимали мигрантов обратно. В то же время вновь набирают обороты дискуссии о безопасных странах происхождения, заключает Das Erste.

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