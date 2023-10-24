Fox News: от миграционной политики Байдена США будут страдать ещё несколько десятилетий

Расхлёбывать последствия миграционного кризиса, который устроил Байден, американцам предстоит ещё много лет, утверждает Fox News. За только что завершившийся финансовый год южную границу США нелегально пересекли почти 2,5 миллиона человек — это самый высокий показатель за всю историю. Более того, открытая граница ведёт к росту преступности и фентаниловому кризису.

Источники в таможенных и пограничных службах сообщают Fox News, что за первые две недели нового финансового года пограничный патруль задержал более 30 иранцев, около 60 сирийцев, 35 пакистанцев, более 100 россиян, 285 афганцев и около 2000 китайских мигрантов — все мужчины призывного возраста, пытавшиеся пересечь нашу южную границу.

Со мной на связи генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон и генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд. Рада вас видеть, прокуроры, спасибо, что присоединились. Буквально вчера мы узнали, что за только что завершившийся финансовый год границу нелегально пересекли почти 2,5 миллиона человек. Это самый высокий показатель за всю историю. Кен Пэкстон, как это повлияло на ситуацию? Ведь, как мы знаем, при Джо Байдене в Америку нелегально въехало 7 миллионов человек.

КЕН ПЭКСТОН, генеральный прокурор Техаса: Это оказывает на нас огромное экономическое воздействие. Мы тратим миллиарды долларов в попытках защитить нашу границу, мы тратим миллиарды на образование, на здравоохранение. А в результате резко возрастает преступность. И, разумеется, большое число наших детей умирает от передозировки фентанилом, потому что граница широко открыта. Это оказывает огромное влияние на мой штат. И я знаю, что это не останется в пределах Техаса. Вся страна будет ощущать на себе последствия не только годы, но, полагаю, целые последующие десятилетия.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.