Безрассудная энергетическая политика Джо Байдена, включая его беспощадную войну с американской нефтью, сильно подорвала национальную безопасность США. Как пишет 19FortyFive, американскому президенту пора переосмыслить свою стратегию, потому что единственные победители — это враги Америки, а проигравшие — как раз те, о которых он якобы печётся: простые американцы.

Безрассудная энергетическая политика Джо Байдена, включая его беспощадную войну с американской нефтью, ощутимо подорвала национальную безопасность США. Как пишет 19FortyFive, в результате на политике американского президента наживаются Россия и Иран.

Как продолжает автор материала, в 2020 году у российской экономики возникли трудности из-за падения цен на нефть. Байден дал понять миру, что планирует сократить добычу нефти и газа в США. Рост нефтедобычи при его предшественнике Трампе побудил саудовцев увеличить собственную добычу ради конкуренции. Цены на нефть неуклонно росли со дня избрания Джо Байдена в ноябре 2020 года.

Журнал о ресурсах Seeking Alpha вскоре после выборов сообщил, что запланированные шаги Байдена по сокращению сланцевой добычи приведут к росту цен.

«Сланцевая промышленность США, ключевой для нефтяного рынка катализатор роста мирового предложения, в ближайшем будущем будет подорвана. По сценарию Байдена добыча американской нефти уже никогда не вернётся к прежнему максимуму», — заключил тогда журнал.

И именно это и произошло. В 2021 году, накануне начала спецоперации на Украине, российские доходы от нефти выросли на 60%, что принесло российской казне тридцатипроцентный рост доходов.

Вскоре после вступления в должность Байден пренебрежительно обошёлся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, лишив Америку всех рычагов влияния на страну аравийского полуострова. Саудовская Аравия когда-то сотрудничала с администрацией Рейгана и снизила цены на нефть настолько, что советская экономика рухнула. На сей же раз Саудовская Аравия встала на сторону России и сохранила высокие цены, несмотря на конфликт на Украине.

Как заключает автор статьи, свою выгоду от нефтяной политики Байдена получил и Иран. Помимо миллиардных выплат в обмен на заключённых, Тегеран пожинает плоды энергетической политики американского президента.

«Байдену пора переосмыслить свою энергетическую стратегию, потому что единственные победители — это враги Америки, а проигравшие — как раз те, о которых он якобы печётся: простые американцы», — пишет автор 19FortyFive.