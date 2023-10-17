CNBC: Грету Тунберг задержали во время протестов в Лондоне

Лондонская полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг в ходе акции против проведения нефтяного форума, сообщает CNBC. Организаторы протестов призывают отобрать власть у нефтегазовой элиты, которая думает только об обогащении за счёт экологии планеты.

Во вторник полиция Лондона задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая пыталась вместе с сотнями других протестующих сорвать крупнейшую конференцию в нефтегазовой отрасли, пишет CNBC.

Как рассказывает издание, Тунбург арестовали перед гостиницей InterContinental London Park Lane, где начинался трёхдневный форум Energy Intelligence. Протест под названием «Долой нефтяные деньги» организовали экодвижение Fossil Free London и Greenpeace*.

«Нам необходимы прямые действия, чтобы отобрать власть у нефтегазовой элиты, которая собралась здесь сегодня за закрытыми дверями, — заявил представитель Fossil Free London Нури Сиед Корсер. — Их единственная цель — обогатиться за наш счёт». Активист добавил, что аресты их не остановят: «Наше право на протест принадлежит нам, а не даруется правительством».

Ранее на пресс-конференции перед гостиницей Грета Тунберг рассказала, что у активистов «нет другого выбора», кроме как выйти на протест и «физически её сорвать». Им приходится так поступать каждый раз и продолжать показывать, что нефтегазовым компаниям «не сойдёт с рук» уничтожение природы. «Это только начало борьбы, мы останемся и будем возвращаться снова и снова, пока не увидим реальных действий, — подчеркнула Тунберг. — Мы должны вернуть себе власть, и именно этим мы занимаемся сегодня. Мы должны убрать долой нефтяные деньги».

* «Гринпис Интернешнл» («Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС», Greenpeace International, Stichting Greenpeace Council) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.05.2023.