WION: Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции

Экоактивистка Грета Тунберг получила штраф от шведского суда за неповиновение полиции во время протестов в июне, сообщает WION. Тогда они заблокировали дороги в шведский порт Мальмё, чтобы по ним не могли проехать цистерны с нефтью. Однако вскоре после этого она снова пришла на протест.

20-летней активистке борьбы с изменением климата Грете Тунберг суд Швеции присудил штраф за отказ подчиниться закону. Послушайте.

Почему вы вернулись так скоро?

ГРЕТА ТУНБЕРГ, активистка борьбы с изменением климата: Потому что мы столкнулись со срочной угрозой для жизни, что требует от тех из нас, кто в силах, действовать. И мы не собираемся отступать, потому что ситуация продолжает ухудшаться. И мы не отступим.

Полиция Швеции увела экоактивистку Грету Тунберг с места протеста спустя несколько часов после того, как суд назначил ей штраф за неподчинение правилам полиции по поведению на митинге, прошедшем в июне. Грету судили по статье «Неповиновение закону и порядку» после того, как она приняла участие в протестах 19 июня, из-за которых нефтяные цистерны были заблокированы в порту залива Мальмё.

Прокурор сказал, что те протесты вызвали проблемы с движением в районе. Тунберг обвинили в том, что она отказалась покинуть площадку, когда полиция сказала ей это сделать. По словам официального представителя городского суда Мальмё, суд наложил штраф в размере около 144 долларов в виде 30 дневных штрафов в сумме 4,8 долларав. Представитель далее добавил, что Грета не признала вину, настаивая, что она делала то, что должно в условиях климатической чрезвычайной ситуации.

Дата выхода в эфир 25 июля 2023 года.