GT: китайско-российский деловой форум стимулирует расширение сотрудничества в сфере энергетики

Во время выступления на 5-м Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине вице-премьер Китая Дин Сюэсян призвал укреплять энергетическое партнёрство и выдвинул ряд практических инициатив в этом направлении. В открытии форума приняли участие более 400 представителей деловых и правительственных кругов обеих стран, сообщает Global Times. По прогнозам, благодаря развитию энергетического сотрудничества общий объём торговли между Россией и Китаем за этот год может превысить рекордный показатель в $200 млрд.

В Пекине начал работу 5-й Российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). Его открытие состоялось в четверг после 3-го форума по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс — один путь», сообщает Global Times.



В церемонии открытия приняли участие более 400 представителей различных профильных ведомств, энергетических предприятий, финансовых институтов, научно-исследовательских институтов и отраслевых ассоциаций Китая и России. По оценкам экспертов, это масштабное совместное мероприятие позволяет найти новые направления для роста и расширения сотрудничества в сфере энергетики, говорится в статье.



На открытии форума также выступил вице-премьер Китая Дин Сюэсян, который призвал развивать более тесное энергетическое партнёрство с Россией. По его мнению, это также позволит внести более ощутимый вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и содействовать устойчивому развитию энергетики.



Дин выдвинул несколько практических предложений, направленных на углубление китайско-российского энергетического сотрудничества. В частности, он призвал оказать содействие объдинению инфраструктуры и укреплять партнёрство в новых перспективных направлениях, включая внедрение возобновляемых источников энергии. Кроме того, китайский вице-премьер предложил активизировать сотрудничество в сфере глобального управления энергетикой.



По его словам, Китай и Россия должны активно продвигать проекты, направленные на развитие взаимосвязи энергетической инфраструктуры, а также поддерживать эффективные контакты, позволяющие обеспечивать безопасную и стабильную работу трансграничных каналов поставок энергоресурсов. Следует также приложить усилия для активного изучения новых областей сотрудничества, таких как возобновляемые источники энергии, использование водорода и углерода, чтобы стимулировать промышленное развитие и технологическую революцию, подчеркнул Дин.



Кроме того, он призвал Китай и Россию продолжать укреплять партнёрские связи в таких сферах, как глобальное управление энергетической отраслью. Важно при этом защищать открытость и взаимосвязанность глобального энергетического рынка, а также способствовать созданию справедливой, сбалансированной и инклюзивной глобальной системы управления энергетикой, заявил Дин.



Такие заявления не случайны, отмечают аналитики. Энергетическое сотрудничество уже является важной частью двусторонних торговых отношений, а перечисленные вице-премьером Китая новые направления роста будут способствовать дальнейшему развитию партнёрства в области энергетики. Об этом заявил в интервью Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра экономических исследований в сфере энергетики при Университете Сямэнь.



По его словам, Китай и Россия «дополняют друг друга» в рамках энергетического сотрудничества. Обе этих страны также являются ведущими производителями и потребителями энергии в мире. Поэтому их партнёрство в этой сфере является взаимовыгодным, подчеркнул Линь.



Статистика также свидетельствует о позитивных тенденциях в этой отрасли, отмечает Global Times. За период с января по август этого года объёмы двусторонней торговли энергоносителями достигли $56,19 млрд. Это говорит о росте на 6,2% в годовом исчислении, поясняется в статье.



По подсчётам журналистов Global Times, на эту сферу приходится более 36% от общего объёма двустороннего товарооборота, который составил $155 млрд за тот же период. А данные за прошлый год показывают, что в 2022 году Россия стала третьим по величине поставщиком природного газа в Китай и вторым по величине поставщиком сырой нефти.



Эксперты отмечают, что наряду с торговлей традиционными энергоресурсами, за последние годы значительно активизировалось и сотрудничество в области новой энергетики. Комплексные цепочки по производству возобновляемой энергии, которые внедряются в Китае, а также высокий технологический уровень и промышленные масштабы в этой сфере также могут стать одним из направлений для дальнейшего развития партнёрства между Китаем и Россией, полагает Линь.



По прогнозам аналитиков, благодаря расширению энергетического сотрудничества в этом году общий объём двусторонней торговли может установить новый рекорд и превысить планку в $200 млрд. В 2022 году двусторонний товарооборот уже достиг рекордного уровня $190,27 млрд. Причём Китай является крупнейшим торговым партнёром России уже на протяжении 13 лет подряд, заключает Global Times.