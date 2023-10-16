Business Insider: cанкционная политика США ведёт к укреплению рубля и юаня

Разворот России на Восток подвёл фундамент к формированию антизападного блока и эрозии доминантного положения доллара в мировой валютной системе, пишет Business Insider. И очевиднее всего об этом свидетельствует отказ Москвы и Пекина от использования американских денег в качестве платёжного средства.

В июле этого года уже 72% российского экспорта оплачивалось в рублях или валютах так называемых дружественных государств, то есть тех, которые не присоединились к санкциям против Кремля. В начале 2022 года — до начала боевых действий на Украине — этот показатель составлял всего 15%. В случае же с импортом он вырос с 33% до 69% и, по имеющимся прогнозам, продолжит увеличиваться.

Примечательно и то, что с начала года доля экспорта, оплачиваемого в рублях, выросла в три раза, продолжает Business Insider. При этом в торговле с Европой российская валюта используется в 50% сделок. Связано это в том числе и с тем, что в прошлом году глава Кремля Владимир Путин обязал европейских покупателей оплачивать российский газ в рублях. В результате экспортные доходы в так называемых токсичных валютах (доллар, евро, фунт) уже в июле упали ниже 28%. В начале 2022 года этот показатель был равен 87%. В случае с импортом ситуация выглядит схожим образом.

Наряду с российскими деньгами чаще всего использовался и китайский юань. В феврале этого года валюта Поднебесной впервые в истории обогнала доллар по объёму дневных торгов на Мосбирже. Год назад объёмы были минимальными. В первую половину 2023 года 75% сделок между двумя государствами были заключены в юанях. Примечателен ещё и другой тренд: Кремль всё активнее использует китайскую валюту в торговле с другими государствами. В первой половине 2023 года доля таких сделок увеличилась на 25%.

Всё это ослабляет позиции доллара и укрепляет национальные валюты России и Китая, из-за чего США оказались перед дилеммой. С одной стороны, доминантное положение американских денег обеспечивает эффективность санкций, так как для торговли требуется клиринг банковской системы США. С другой стороны, со временем штрафные меры могут привести к снижению привлекательности доллара и превратить его в валюту, ставящую государство в зависимое положение.

Китай уже использует ситуацию с санкциями для того, чтобы продвигать собственные деньги. В этом году юань обогнал доллар в трансграничных расчётах. На 2022 год китайский Центробанк создал 38 двусторонних валютных свопов на сумму 4 трлн юаней (в том числе с ЕС и Австралией). К тому же Пекин создаёт цифровой юань, а также свою собственную систему международных банковских расчётов, то есть аналог западной SWIFT. Пока что доллар не утратил своих позиций, но сдвиг происходит так быстро, что эксперты уже прогнозируют возникновение более фрагментированной валютной системы в ближайшем будущем, в которой юань будет играть большую роль.