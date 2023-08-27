Handelsblatt: дни доллара как мировой валюты сочтены

На протяжении 80 лет доллар был самой важной мировой валютой, но надолго ли он сохранит своё превосходство? По версии немецкой газеты Handelsblatt, дни доллара сочтены. Россия не принимает американскую валюту в энергетическом бизнесе с момента начала спецоперации на Украине и последующих санкций Запада. Монополия доллара рушится, а поиск альтернатив уже начался: крупнейшие нефтяные сделки проводятся в китайских юанях, индийских рупиях и дирхамах ОАЭ.

По всей видимости, дни доллара как мировой валюты сочтены, пишет немецкая газета Handelsblatt. Поиск альтернатив уже начался.

Доллар США был самой важной мировой валютой на протяжении примерно восьми десятилетий. Сегодня около 60% мировых валютных резервов хранится в долларах, доллар участвует в 90% всех валютных операций, а большинство товаров котируется и торгуется в долларах. Но надолго ли?

Судьба доллара тесно связана с судьбой нефти. В конце Второй мировой войны президент США Франклин Рузвельт и король Саудовской Аравии Абд аль-Азиз ибн Сауд договорились о замене британского фунта стерлингов в качестве нефтяной валюты.

США гарантировали военную защиту королевства, а саудовцы обещали впредь продавать нефть только за доллары. Когда в конце 1960-х годов США начали финансировать войну во Вьетнаме с помощью печатного станка, доллар стал испытывать всё большее давление. Наконец, в 1973 году Бреттон-Вудская система фиксированных курсов, согласованная 44 державами-победительницами во Второй мировой войне с долларом в качестве якорной валюты, распалась.

Важным вкладом в стабилизацию курса доллара стало первоначально секретное соглашение между администрацией Никсона и тогдашним королём Саудовской Аравии Фейсалом. В соответствии с этим соглашением, заключённым в 1974 году, США обязались продолжать закупки нефти у недавно национализированной нефтедобывающей компании Saudi Aramco и поставлять взамен оружие, независимо от военных конфликтов арабских стран с Израилем. В свою очередь, Саудовская Аравия как ведущая держава ОПЕК требовала, чтобы нефть торговалась только в долларах США.

Таким образом, растущий спрос на нефть обеспечивал постоянный рост спроса на доллары. При этом свои нефтедоллары Саудовская Аравия вкладывала преимущественно в американские государственные облигации. Уже в 1977 году Саудовская Аравия купила около 20% всех государственных облигаций США, находящихся за рубежом. При этом высокий спрос на доллары поддерживал высокий курс американской валюты.

Долгое время действовало правило: если вы хотите купить нефть, вам нужны доллары США — поэтому значительная часть мира оказалась зависимой от доллара. Однако монополия доллара начала рушиться. В 2012 году Китай и Иран подтвердили своё намерение вести расчёты за нефть в китайских юанях. К настоящему времени такое соглашение, вероятно, есть и у России с Ираном, отмечает Handelsblatt. Весной 2022 года новость о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность принимать юани за экспорт нефти в Китай, вызвала недоумение — правда, осталось неясным, в каком объёме.

В середине июня этого года информационное агентство Reuters сообщило, что Пакистан закупил сырую нефть у России в рамках сделки, согласованной между правительствами двух стран, и впервые оплатил её в китайских юанях. Правительство Китая охарактеризовало эту сделку как нормальное торговое сотрудничество между Пакистаном и Россией. «В принципе, мы открыты к урегулированию торговли нефтью в юанях», — заявили в Министерстве иностранных дел.

Россия не принимает доллары в энергетическом бизнесе с момента начала военной спецоперации на Украине и последующих санкций Запада. В то же время государства, не вовлечённые в этот конфликт, используют для расчётов не только юани, но и другие валюты, например, индийскую рупию или дирхам ОАЭ. Дирхам особенно удобен тем, что эта валюта привязана к доллару США и, таким образом, не несёт курсовых рисков ни для одной из сторон по ценам мирового рынка, поясняет издание.

Как подчёркивает Handelsblatt, приведённые примеры показывают: попытка Запада изолировать Россию привела к созданию новых торговых альянсов, которые в конечном итоге могут привести к ослаблению господства доллара. Возможно, это одна из причин того, что за год доллар потерял около 10% своей стоимости по отношению к евро.

Конечно, это лишь предвестие того, что может произойти с долларом, если Евросоюзу удастся стать климатически нейтральным через два-три десятилетия, а Китаю — снизить чистые выбросы парниковых газов до нуля к 2060 году, уточняет Handelsblatt. Реализация этих климатических целей означает не что иное, как конец нефтяной эры, а значит, и крах одной из главных основ господства доллара.

В Германии и многих других странах Европы существуют чёткие сценарии постепенного отказа от использования двигателей внутреннего сгорания в автомобилях, а также нефтяного и газового отопления. Даже промышленность найдёт способы обойтись без нефти и газа.

Импортное ископаемое топливо должно быть заменено в первую очередь отечественной электроэнергией, получаемой от ветра и солнца. Если этот переход будет успешным и промышленное производство станет возможным без соответствующих выбросов парниковых газов, весь остальной мир должен будет последовать этому примеру, и многомиллиардная торговля нефтью уйдёт в историю.

Спрос на доллары будет снижаться теми же темпами, что и спрос на нефть. Это приведёт к постепенной девальвации доллара. Таким образом, глобальный энергетический разворот станет ужасным сценарием не только для стран — экспортёров нефти, но и, возможно, для крупнейшей экономики мира — США. Без устойчивого спроса на доллар невозможно будет финансировать огромный дефицит торгового баланса и бюджета США. Более того, это будет способствовать росту инфляции.

Нельзя сбрасывать со счетов и опасения, что глобальный энергетический переход может привести к бурным вспышкам в мировой финансовой системе. Однако развитие событий будет происходить в течение нескольких десятилетий, так что, в отличие от системы фиксированных валютных курсов, гибкие рынки и валютные курсы смогут адаптироваться.

Такие новые валюты, как индийская рупия, вероятно, получат шанс стать глобальной валютой. Пока неясно, захочет ли Китай открыть свои рынки капитала, чтобы воспользоваться преимуществами общепризнанной валюты, — обратной стороной этого будет то, что он подвергнет себя более жёсткой оценке на открытом рынке, чем раньше.

США также вряд ли откажутся от своего доллара без боя, а адаптивность американской экономики огромна. Если расчёт администрации Байдена на превращение американской экономики в мировой центр зелёных технологий, сопровождаемый открытым протекционизмом, высокими субсидиями, тонко завуалированными угрозами и ограничениями на импорт, оправдается, это может вызвать эффект притяжения. Крупные потоки капитала со всего мира будут перенаправлены в США, что позволит компенсировать или, по крайней мере, смягчить последствия иссякания нефтедолларовых потоков.

С другой стороны, у евро будет шанс удержаться на плаву только в том случае, если, с одной стороны, энергетический переход будет успешным, а с другой — страны-участницы будут готовы придать новый импульс европейской интеграции и отбросить национальные интересы. В условиях наступления популистских партий это, конечно, непростое дело, признаёт автор статьи. На самом деле альтернативы дальнейшей интеграции не существует. В противном случае Европа, евро и отдельные страны ЕС рискуют потерять в мире всякую значимость, заключает немецкая газета Handelsblatt.