Западные экономисты плохо понимают российскую экономику, уверен корреспондент Redacted в России Майк Джонс. Они давно называют её бензоколонкой, претендующей на звание экономики. Однако Центробанк держит ситуацию с рублём под контролем, ведь до сих пор ослабление рубля играло на руку интересам России.

Доллар вырос на 60 процентов по отношению к российскому рублю, который набирал силу с момента начала конфликта на Украине. Что же происходит? Нам говорили, что с рублем всё в порядке, но сейчас создаётся ощущение, что, возможно, это не совсем так. Поэтому нам бы хотелось узнать экспертное мнение по этому вопросу.

Если вы следите за этими вещами, обычно доллар стоил около 80 рублей в последние месяцы. А на этой неделе он перепрыгнул отметку в 100 рублей, а потом снизился чуть ниже сотни. Российский Центробанк провёл экстренное совещание на этой неделе и поднял процентную ставку с 8,5 до 12 процентов.

Корреспондент Redacted Майк Джонс живёт в России, следит за отношениями Востока и Запада и расскажет нам подробности по этому вопросу. Большое спасибо, что присоединился к нам.

МАЙК ДЖОНС, корреспондент Redacted: Всегда рад.

Итак, что же это? Полный экономический крах, или ты можешь представить нам какой-то контекст?

МАЙК ДЖОНС: Нет, не в России. За этим очень пристально следят в российском ЦБ. Сумасшествие наблюдается на Западе. И Politico, и экономисты, которые, судя по всему, совсем не понимают российскую экономику. Российский Центробанк решил поднять вот эту процентную ставку. И стоит вспомнить, что они не меняли ставки с сентября прошлого года с уровня 8,5.





Я просто процитирую заявление ЦБ, они очень прямолинейны по поводу некоторых факторов, которые повлияли на их решения. Например, когда повышаются цены на нефть, рубль укрепляется, что снижает риск перегрева экономики. А когда цены на нефть падают, рубль ослабевает, что играет на руку внутренним производителям путём увеличения экспорта и стимуляции импортозамещения.





Только эта цитата даёт хорошее представление о прошедшем годе в России и о том, почему рублю дали дойти до такого уровня. Но когда он дошёл до сотни, именно это, похоже, вызвало так называемое чрезвычайное совещание в ЦБ. Запад воспринял это как панику, они уверены, что рубль стремительно падает.





А это не так. Даже если вы зайдёте на сайт xe.com и последите за рублём, то увидите, что снижение постепенное и устойчивое. Падение случилось в марте 2022 года, там было очевидное падение. Как мы знаем, цены на нефть сыграли серьёзную роль. Во всех этих западных статьях как-то не упоминается ограничение цен на нефть.

Мы об этом слышали, а потом это как-то пропало из новостей. Почему? Я подозреваю, что примерно в середине июля российская нефть, точнее нефть марки Urals торговалась выше согласованного предельного уровня цен в 60 долларов.

Ограничение цен на нефть, которую ты упомянул. Имеется в виду, когда Евросоюз решил: «Да, мы продолжим покупать российскую нефть, но мы введём ограничение цен». И Россия ответила: «Ну, вообще-то это так не работает». Ты об этом говоришь?

МАЙК ДЖОНС: Давайте посмотрим на Индию. Финансовый институт Киева сейчас обвиняет их в завышении стоимости поставок, чтобы обойти эти меры. Я бы не хотел уделять слишком много внимания нефти, потому что, конечно же, Россию уже и так называют бензоколонкой, маскирующейся под экономику.





Одной из больших перемен, и я уже обсуждал это с Клейтоном, была зерновая сделка. С 2014 года и первой волны санкций, которые стали хорошим уроком для России, она выстояла. До 2014 года Россия была импортёром продуктов. Прокрутим время вперёд, сегодня Россия уже экспортёр продуктов.





Она экспортирует, конечно, зерно и корма для животных в Африку, Египет — один из крупных покупателей. Конечно, это влияет на цены на сельскохозяйственные корма, что усиливает это влияние в западных экономиках и в реакции Запада.

Речь о том, что ослабленный рубль означает, что от экспорта Россия получает больше рублей. То же самое с продовольствием и с нефтью. Это было в интересах России, но теперь, как признал ЦБ, дошло до того уровня, когда внутренняя промышленность уже не может больше расширяться, чтобы соответствовать требованиям потребителей.





В результате уже растёт импорт, который, они признают, разогнал инфляцию. Отсюда и та мера, которая должна справиться с этим через процентную ставку.

Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.