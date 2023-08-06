Deutsche Wirtschafts Nachrichten: гегемонии доллара наступает конец

Геополитические конфликты между Западом и Востоком могут пошатнуть гегемонию доллара и привести к возникновению новой многополярной мировой финансовой системы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Уже сейчас в страхе перед санкциями США многие страны избавляются от зависимости от американской валюты и создают альтернативные платёжные системы. Активнее всего этим занимаются Россия и Китай, рассказывает немецкое издание.

Современные геополитические конфликты могут привести к возникновению нового, более фрагментированного, многополярного миропорядка, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это, в свою очередь, приведёт и к серьёзным изменениям в международной валютной системе. Разговоры о том, что гегемонии американского доллара наступает конец, конечно, не новы, но всё же эксперты считают, что сейчас ситуация изменилась.

Положение дел всё больше напоминает времена холодной войны, продолжает немецкое издание. В США наблюдается высокая инфляция и постоянный рост государственной задолженности. Сверхдержавы вновь враждуют друг с другом, из-за чего вопросы безопасности главенствуют над экономическими интересами. Такой расклад приводит к формированию новых альянсов и отношений, что, возможно, приведёт и к возникновению новой многополярной финансовой системы.

Способствует этому и то, что страны всё чаще используют экономические меры для достижения своих внешнеполитических целей. США, Китай и Россия применяют финансы, торговлю и энергию как средство давления для того, чтобы открыть для себя новые возможности и нанести удар по слабым точкам других стран. Этот тренд значительно повышает вероятность процессов деглобализации и фрагментации в финансовой сфере. В частности, страны, которые опасаются американских санкций, уже сейчас принимают превентивные меры для того, чтобы снизить свою зависимость от доллара.

К примеру, Китай и Россия особенно активно продвигают создание альтернативных SWIFT финансовых структур для торговли и инвестиций в юанях и рублях. Благодаря Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) стало проще осуществлять платежи в не западных валютах. К тому же Москва и Нью-Дели возродили механизм торговли в рупиях и рублях времён холодной войны.

О приближающемся конце долларовой гегемонии свидетельствует и то, что Китай стал пользоваться своими собственными своп-линиями, что позволяет иностранным центробанкам получать юани в обмен на свою валюту. При этом государства, входящие в объединение БРИКС, собираются выпускать единую резервную валюту для обхода транзакций в долларах и других западных деньгах. И с особым нетерпением многие ожидают создания Китаем цифровой альтернативы американской валюте.

Ещё в 2017 году Поднебесная начала разработку цифрового юаня e-CNY, напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Когда его окончательно введут, он не будет привязан к западным платёжным системам или системам сбора финансовой информации. Более дешёвые, быстрые и безопасные переводы повысят привлекательность бумажного юаня и, соответственно, его ликвидность и доступность. Развитие e-CNY может ускорить интернационализацию юаня. Но для того чтобы изменить «валютную иерархию», необходимо также создать новые модели инвестирования и торговли. В этом могут помочь соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (РВЭП), а также проект «Новый Шёлковый путь».

Впрочем, есть и факторы, которые пока что сдерживают распространение юаня, в частности то, что Китай сохраняет ограничения на операции с капиталом и ограничения, определяемые платёжным балансом. При этом эксперты подчёркивают, что с приходом новой, более сбалансированной, многополярной валютной системы доллар никуда не денется. Они полагают, что наряду с евро и юанем он будет использоваться в равной степени. К тому же на данный момент нет оснований считать, что переход от однополярной к многополярной модели произойдёт уже в ближайшем будущем.

Дело в том, что на страны, которые присоединились к санкциям против России, приходится 90% мировых валютных резервов, где-то 80% мировых инвестиций и 60% мировой торговли и ВВП. Сейчас экономические отношения неразрывно связаны с вопросами безопасности, поэтому, даже если они будут выступать против американских санкций, те 60 стран, которые находятся под защитой США, будут и дальше использовать доллар.