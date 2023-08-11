Bloomberg: экономика России приближается к уровню до конфликта на Украине и санкций Запада

Вопреки прогнозам экономика России растёт уже четыре квартала подряд после первоначального падения из-за западных санкций, пишет Bloomberg. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ВВП страны в первом квартале 2023 года увеличился на 1,5%, а во втором квартале — уже на 4,6%.

Экономика России может вернуться к уровню до начала конфликта на Украине уже в 2024 году по мере постепенной адаптации страны к последствиям западных санкций, сообщает Bloomberg.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание о развитии экономики России, в ходе которого сообщил, что валовой внутренний продукт страны в первом квартале 2023 года увеличился на 1,5%, а во втором квартале — уже на 4,6%.

Однако, как отмечает новостное агентство, стремление Кремля к расширению мобилизации может свести на нет экономические цели Москвы. В связи с этим власти могут перейти к более избирательным мерам по призыву людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рабочем месте.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, который повышает призывной возраст с 27 до 30 лет и запрещает гражданам, получившим повестку о призыве на военную службу, выезжать из России. По мнению аналитика Bloomberg Economics Александра Исакова, эти меры могут помочь провести «целевую мобилизацию», которая позволит выполнить задачи спецоперации на Украине, при этом не приведя к нехватке рабочей силы, что даст возможность экономике достичь объёма, который наблюдался до февраля 2022 года, к середине — концу 2024-го.

Как пишет Bloomberg, данные по ВВП России означают, что экономика страны растёт уже четыре квартала подряд после первоначального падения более чем на 4% год назад — в опровержение прогнозов о затяжном спаде в результате западных санкций. Увеличение расходов на оборону способствовало росту промышленного производства, а потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы.

Несмотря на рост российской экономики, курс рубля приближается к отметке 100 рублей за доллар после того, как официальный курс по отношению к валюте США упал на 25%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в значительной степени объясняет это ухудшением условий внешней торговли. В то время как импортные потоки остаются стабильными, ограничения на продажу Россией энергоносителей, в том числе потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семёрки», негативно отразились на экспортных доходах страны, пишет Bloomberg.

Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5—2,5% в 2023 году. В ведомстве отмечают, что объём производства в большинстве отраслей, ориентированных на внутренний спрос, достиг или даже превысил уровень до конфликта на Украине. При этом ожидается, что в следующем году рост составит 0,5—2,5%, а в 2025 году — 1—2%.