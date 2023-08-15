L’Express: Москва экспериментирует с цифровым рублём для противостояния западным санкциям

В ближайшие дни Россия начнёт тестирование использования государственной цифровой валюты гражданами и юридическими лицами, сообщает L'Express. Как отмечает журнал, это новшество должно облегчить проведение международных банковских операций в условиях западных санкций и обеспечить стране валютный суверенитет. По словам издания, начиная тестирование, Москва присоединяется к нескольким десяткам других стран, запустивших аналогичные пилотные проекты.

15 августа Россия начнёт тестирование использования государственной цифровой валюты гражданами и юридическими лицами. Эта цифровая инновация может решающим образом модернизировать российскую валютную систему в условиях международных санкций, отмечает L'Express.

Как напоминает издание, проект цифровой валюты, регулируемой государством, был задуман российским Центральным банком ещё в 2014 году, после присоединения Крыма, в ответ на первые экономические санкции международного сообщества, однако действия, предпринятые против Москвы после начала спецоперации на Украине, похоже, ускорили развитие этого проекта.

В 2022 году международное сообщество исключило Россию из международной межбанковской торговой сети Swift — «важнейшего механизма мировых финансов, также известного как «экономическое ядерное оружие». Многие иностранные банки также вводят всё больше ограничений в отношении платежей, поступающих из России.

Россия с самого начала конфликта стремилась стимулировать торговлю в национальной валюте и, прежде всего, снизить зависимость от доллара США, который используется для большинства операций в международной торговле. Новая валюта в конечном счёте должна позволить России упростить платежи между странами, также имеющими цифровую валюту, и, следовательно, облегчить торговлю с партнёрами по БРИКС. «Таким образом, цифровой рубль может позволить России гарантировать валютный суверенитет в случае полной изоляции страны Соединёнными Штатами и их союзниками», — поясняет издание.

Тем не менее сначала российская цифровая валюта должна быть подключена к цифровым валютным платформам других стран. Сегодня же такого механизма не существует, поскольку ни в одной стране нет официальной функционирующей цифровой валюты.

Тестируя это нововведение в реальных условиях, Москва всё же присоединяется к 20 другим центральным банкам, которые в настоящее время экспериментируют с цифровой валютой в рамках пилотных проектов. По данным Международного валютного фонда, более половины центральных банков мира, включая банки еврозоны, Индии, Китая или Японии, изучают возможность разработки такой валюты для операций широкого профиля.

Российское тестирование проводится примерно на 600 частных лицах и 30 компаниях. Проект позволит им открыть цифровой кошелёк на платформе Центрального банка. Транзакции с цифровым рублём будут бесплатными для физических лиц. Компании, в свою очередь, должны будут платить комиссию в размере 0,3% с транзакции. Ожидается, что новая цифровая валюта будет внедрена в широкий оборот в 2025 год. Со следующего года банк расширит список участников теста, и к пилотному проекту присоединятся ещё 19 банков, сообщает журнал.