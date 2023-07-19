Bloomberg: цифровой рубль может появиться в России уже в августе

Совет Федерации проголосовал за внедрение цифрового рубля, к тестированию которого Банк России сможет приступить после подписания соответствующего закона президентом Владимиром Путиным, пишет Bloomberg. Москва надеется, что в условиях санкций цифровой рубль облегчит осуществление международных платежей, а также сделает более удобными транзакции внутри России.

На фоне попыток Запада изолировать Россию Москва работает над созданием собственной электронной валюты, сообщает Bloomberg. На заседании в среду Совет Федерации проголосовал за закон о внедрении в России цифрового рубля и создании платформы цифрового рубля.

Банк России может начать тестирование цифровой валюты после того, как закон подпишет президент Владимир Путин. По данным новостного агентства, это может случиться уже в августе. Ожидается, что в тестировании цифрового рубля с реальными клиентами примут участие 15 кредитных организаций. В рамках пилотного проекта физические и юридические лица смогут открыть на платформе Банка России цифровой кошелёк, доступ к которому будет осуществляться через любого российского кредитора. Операции с цифровым рублём для физических лиц будут бесплатными, а для предпринимателей тарифы за приём платы в электронной валюте составят 0,3% от платежа.

Bloomberg отмечает, что к реализации проекта Москва приступила после того, как Вашингтон и его союзники ввели масштабные санкции, отрезавшие российские банки от мировой финансовой системы в ответ на спецоперацию на Украине. Иностранные банки также применяют всё более жёсткую политику в отношении платежей из России, которая надеется ослабить влияние санкций, переходя на торговлю с такими государствами, как Китай и Индия, в их национальных валютах. Кроме того, в этом году курс рубля по отношению к доллару США снизился более чем на 18%; таким образом среди валют развивающихся стран рубль по этому показателю уступает только турецкой лире и аргентинскому песо.

На этом фоне ряд российских законодателей рассматривают цифровой рубль как способ облегчения международных платежей.

«В текущих условиях важно иметь независимые платёжные инструменты и каналы передачи финансовой информации, которые можно использовать в рамках нашей торговли с зарубежными партнёрами», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв в ходе прошедшего в начале июля в Санкт-Петербурге Финансового конгресса Банка России.

Впрочем, по мнению бывшего советника первого заместителя председателя ЦБ Александра Прокопенко, эти надежды могут оказаться преждевременными, так как цифровой рубль должен быть привязан к валютным платформам других стран для осуществления международных операций. Всё же эксперт полагает, что введение цифрового рубля позволит сделать транзакции внутри России более удобными.

По данным Международного валютного фонда, в настоящее время более половины центральных банков стран по всему миру рассматривают или разрабатывают планы по внедрению цифровой валюты. Не менее 20 государств, в том числе Индия, Япония и Китай, работают над пилотными программами, которые тестируются в таких областях, как общественный транспорт и электронная коммерция.

Тогда как криптовалюты, например биткоин, используют децентрализованные платёжные системы, не зависящие от правительств, эти цифровые валюты выпускаются и регулируются государствами. Сторонники внедрения подобных технологий утверждают, что они облегчают предоставление банковских услуг социально незащищённым слоям населения, повышают эффективность платежей и снижают транзакционные издержки. Однако скептики предупреждают о проблемах с конфиденциальностью и рисках безопасности, связанных с кибератаками.