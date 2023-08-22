Против доллара и западных санкций — Berliner Zeitung о повестке саммита БРИКС

Глава Китая считает важным обсудить на саммите БРИКС в ЮАР развитие финансовых институтов объединения, в том числе для выхода из-под влияния доллара и возможных санкций со стороны США. Обсуждаться будут различные варианты: развитие торговли в национальных валютах, создание новой резервной валюты или валюты, привязанной к ископаемым ресурсам, указывает Berliner Zeitung. Запад продолжает, однако, надеяться на то, что противоречия между Индией и Китаем не позволят этому произойти.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдёт «самый важный саммит стран БРИКС на сегодняшний день», так как на повестке дня стоит «новый мировой экономический порядок», сообщает Berliner Zeitung. На встрече планируется обсудить «более сильное представительство глобального Юга, реформу международных банков развития и геополитические горячие точки, такие как украинский кризис». Тон на встрече будет задавать Китай, который «заинтересован в укреплении влияния стран БРИКС», — пишет немецкая газета.

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии саммита опубликовал свою статью о значении БРИКС в пяти южноафриканских газетах. «Сегодня миру нужен мир, а не конфликт; мир хочет координации, а не конфронтации», — подчёркивает в ней глава Китая. Си Цзиньпин сообщает, что его страна будет работать совместно с принимающей саммит ЮАР, над тем, «чтобы дать больше прав голоса и влияния для развивающихся стран в мировых делах», над «реформой международных финансовых институтов» и над «борьбой с односторонними санкциями».

Политическое и экономическое значение БРИКС можно понять на основе следующих статистических данных: 42% от мирового населения, 27% поверхности Земли, 32% от мирового ВВП по ППС и 16% мировой торговли приходится на Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. При этом «этими государствами доминирование доллара США в качестве ключевой валюты всё чаще воспринимается бельмом на глазу», так как «доминирование доллара США и платёжной системы SWIFT позволяет США вводить так называемые экстерриториальные санкции и, таким образом, значительно затруднять доступ на мировой рынок для заинтересованных стран».

Обсуждаются различные варианты для снижения влияния валюты США. Например, проведение торговых операций в национальных валютах или создание новой резервной валюты, которую, «отсылая к названиям национальных валют стран БРИКС (реал, рубль, рупи, ренминби*, ранд), предлагают назвать R5 или R5+», и которая по своей структуре напоминала бы «Специальные права заимствования Международного валютного фонда». Обсуждают и создание полностью новой валюты, которая существовала бы, например, в цифровом виде и была бы привязана к природным ресурсам.

Berliner Zeitung отмечает, что особенно для главы Бразилии важна тема вывода международной торговли из-под влияния доллара. «Каждый вечер я спрашиваю себя: почему все страны должны привязывать свою торговлю к доллару? Почему мы не можем защитить нашу торговлю собственной валютой?» — цитирует Лула да Силву немецкая газета. Между тем экономист Джим О’Нил, в своё время обративший внимание на развивающиеся страны и «придумавший БРИК», сомневается в способности объединения создать свою валюту.

Несмотря на то что «роль доллара как средства для развития мира неидеальна», разговоры о валюте БРИКС «просто смехотворны», — считает О’Нил. По его мнению, «члены БРИКС слишком разделены, чтобы договориться о создании общего центрального банка». Он считает противоречия между двумя крупнейшими экономиками объединения — Китаем и Индией — хорошей новостью для Запада, так как «если бы они договорились, господство доллара было бы гораздо более уязвимым».

Berliner Zeitung указывает, что между странами объединения есть и политические противоречия. Так, ссылаясь на индийский аналитический институт Gateway House, газета пишет, что Россия и Китай недостаточно поддерживают амбиции Индии, Бразилии и ЮАР стать постоянными членами ООН. Но в целом сотрудничество внутри блока продолжается. Особенно привлекательным и успешным проектом БРИКС стал Новый банк развития (НБР), «основанный в 2015 году с целью предложить альтернативу Всемирному банку и МВФ».

Немецкая газета напоминает, что НБР со штаб-квартирой в Шанхае с тех пор инвестировал $30 млрд в развитие инфраструктуры в различных странах, и в том числе поэтому «заинтересованные стороны ломятся в двери альянса». По утверждениям южноафриканского правительства, на сегодняшний день более 40 государств проявили интерес к вступлению в объединение, а 23 страны подали официальные заявки.

* Официальное название китайского юаня (прим. ИноТВ).