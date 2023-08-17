Посол ЮАР: основная миссия БРИКС — стимулировать партнёрство, а не соперничество

В политике группы БРИКС делается упор на поддержание и развитие партнёрских связей, а не на стимулирование соперничества и состязания между участниками, уверен посол ЮАР в Китае Сиябонга Квеле. В интервью CGTN дипломат объяснил, какую роль будет играть Южная Африка во время предстоящего саммита и почему механизм БРИКС становится всё более привлекательным для многих стран.

Итак, Южной Африке предстоит сыграть очень важную роль: принять у себя саммит БРИКС. И тема, которая была для этого выбрана, — это «БРИКС и Африка: партнёрство для взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Господин посол, как ЮАР видит БРИКС и свою роль в этой организации?



СИЯБОНГА КВЕЛЕ, посол ЮАР в Китае: Как видите, тема, которую мы выбрали, довольно привлекательна. Давайте рассмотрим ключевые вещи, которые мы как развивающиеся страны можем сделать. Когда говорят о партнёрстве, то я хочу подчеркнуть: БРИКС означает партнёрство — это не блок, мы не конкурируем ни с какими другими блоками. Мы за партнёрство с целью развития или партнёрство в интересах инклюзивной многосторонности.



И первое, о чём мы договорились с партнёрами по БРИКС в рамках темы этого года, — это что мы будем уделять приоритетное внимание тому, что обычно называют энергетическим переходом. Когда развивающиеся страны всё ещё используют довольно много ископаемого топлива, однако быстро преобразуют его, добавляя также возобновляемые источники энергии.



Однако как нам сделать это таким образом, чтобы не подвергать риску своих людей — и помочь трансформировать их навыки, чтобы они могли адаптироваться к новым технологиям? Мы делимся этими навыками и говорим, что мы должны помочь миру оправиться от последствий пандемии.



Мы говорим: давайте начнём переговоры о мире и многосторонности. Давайте реформируем систему глобального управления под эгидой Организации Объединённых Наций — включая саму ООН, чтобы она стала инклюзивной.



И даже поднимаем вопрос о роли женщин, особенно что касается мирных процессов. Мы считаем, что можем привлечь больше женщин к реализации мирных процессов, и наши мирные процессы будут более стабильными в нынешней системе.



Так что это хорошие вещи, которые я хотел бы перечислить, для партнёров по БРИКС, чтобы продвигаться вперёд. Поэтому у людей существует такой большой интерес и желание присоединиться к БРИКС — учитывая те непосредственные преимущества, которые предоставляет БРИКС.



Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.