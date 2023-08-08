Bloomberg: глава МИД ЮАР не считает расширение БРИКС попыткой противостоять Западу

Включение новых стран в БРИКС не ставит целью противостояние Западу, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Она подчеркнула, что «крайне неверно» рассматривать объединение как «пророссийское или антизападное», потому что западные торговые партнёры играют важную роль в экономике ЮАР.

Запланированное расширение БРИКС на саммите, который пройдёт в Йоханнесбурге в конце августа, не ставит целью противостояние Западу, приводит Bloomberg слова министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В понедельник во время онлайн-брифинга она подчеркнула, что «крайне неверно» рассматривать объединение как «пророссийское или антизападное». По её словам, власти республики неоднократно заявляли, что «торговые партнёры на Западе очень важны для экономического прогресса ЮАР».

Как напоминает издание, крупнейшими торговыми партнёрами ЮАР являются Китай и США. Желая помешать развитию китайских технологий, Вашингтон оказывает давление на руководство страны, чтобы там прекратили использовать мобильные сети Huawei Technologies Co. Также Белый дом раскритиковал ЮАР за нежелание осудить российскую спецоперацию на Украине.

Глава МИД ЮАР также отметила, что на саммите 22—24 августа главы государств Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР выдвинут строгие критерии отбора для желающих присоединиться к объединению. Официально о таком намерении объявили 22 страны, тогда как более 20 подавали неофициальные заявки. При этом Пандор подчеркнула, что не допустит такого расширения БРИКС, при котором «обострятся конфликты в мировом сообществе». По её словам, в таком решении «никоим образом нет намерения сформировать своего рода антизападный блок».

В заключение Bloomberg указывает, что БРИКС не удаётся набрать веса на мировой арене. В то же время жители стран, входящих в объединение, составляют 42% всего населения земли. На долю членов БРИКС приходится 23% мирового ВВП и 18% торгового оборота, что даёт основания для требований усилить его влияние в международном сообществе.