Одной из главных тем на повестке дня саммита БРИКС в ЮАР будет вопрос о расширении организации, пишет La Nouvelle Tribune. Ряд членов группы опасаются принимать в неё новые государства, но Россия старается их переубедить, чтобы сделать влияние БРИКС на мировой арене ещё больше, отмечает автор статьи.

С момента своего создания в 2006 году экономическая группа БРИКС, в которую сегодня входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, стала крупным игроком на международной арене и в дальнейшем расширяла своё влияние, пишет La Nouvelle Tribune. Она представляет почти 42% населения мира и 25% мирового ВВП. Но теперь перед ней встал вопрос о принятии новых стран, и тут мнения членов группы расходятся. Так, Россия, ЮАР и Китай выступают за быстрое расширение БРИКС. Эта перспектива направлена ​​не только на укрупнение группы, но и на усиление её влияния в структурах глобального управления.

Немало стран, в том числе Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, уже изъявили желание присоединиться к БРИКС. Это показывает привлекательность группы на международной арене, отмечает автор статьи. Но Бразилия высказывается по этому вопросу более осторожно, несмотря на давление со стороны партнёров. Бразилия опасается, что принятие новых членов изменит БРИКС и уменьшит влияние самой Бразилии в этом кругу развивающихся держав.

«Россия как влиятельный член БРИКС играет ключевую роль в динамике расширения группы», — пишет издание. Автор статьи называет Москву убеждённым сторонником расширения БРИКС и утверждает, что Россия оказывает значительное давление на других участников, в частности на Бразилию, чтобы они согласились принять новых членов. Тем самым, по его словам, Россия старается расширить влияние группы на международной арене. Более того, расширение БРИКС является приоритетом российской внешней политики. Поэтому Кремль через различные дипломатические и экономические каналы пытается оказать давление на Бразилию, утверждает журналист.

Россия убеждена, что диверсификация членского состава повысит потенциал группы и укрепит её авторитет. «Вопрос о расширении БРИКС является приоритетом на повестке дня… Это очень важный вопрос, поскольку мы видим, что всё больше стран заявляют о своём намерении присоединиться к этой группе», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Индия тоже высказывала свои опасения, но всё же изменила позицию и теперь согласна на расширение, если это произойдёт при соблюдении принципа консенсуса.

Таким образом, расширение БРИКС станет важным вопросом на повестке дня во время саммита в Йоханнесбурге. Автор статьи в La Nouvelle Tribune отмечает, что это переломный момент, когда будущее группы решается «между стремлением одних стран усилить влияние группы и отговорками других участников перед лицом потенциального изменения её динамики». Так что он делает вывод, что саммит в Йоханнесбурге определит будущую траекторию развития БРИКС.