GT: Венесуэла пополнила ряды желающих присоединиться к БРИКС

Всё больше государств в разных частях мира стремятся присоединиться к БРИКС и недавно их ряды пополнила Венесуэла, сообщает Global Times. По словам венесуэльского президента Николаса Мадуро, эта страна уже официально подала заявку на вступление в международную группу и «ожидает положительного решения по этому вопросу». В ходе саммита летом прошлого года лидеры БРИКС также договорились о расширении состава этой группы, отмечается в статье.

Разные страны мира «выстраиваются в очередь», чтобы присоединиться к БРИКС и поддержать концепцию «многополярного мира», пишет Global Times. Недавно их ряды пополнила и Венесуэла, которая официально подала заявку на вступление в эту организацию и ожидает положительного решения по этому вопросу, сообщается в статье.



Об этом заявил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своего выступления на государственном телевидении. По его словам, Венесуэла уже обратилась с просьбой рассмотреть её заявку о присоединении, поскольку БРИКС является «движущей силой формирования многополярного мира», говорится в статье.



С момента своего создания в 2006 году эта международная группа, в которую входят пять крупных развивающихся мировых экономик (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), стала важнейшей платформой для развития глобального сотрудничества между развивающимися странами, подчёркивает Global Times. Поэтому всё больше стран стремятся присоединиться к БРИКС.

Как сообщали российские СМИ в июне со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, заявки на вступление в группу подали уже около 20 стран, причём наибольшее число желающих — из Латинской Америки и Карибского региона. Помимо Венесуэлы, в очереди на получение членства оказались Аргентина, Боливия, Куба, Гондурас и Мексика, говорится в статье.



Кроме того, своё желание присоединиться к БРИКС выразили Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия и другие нефтедобывающие страны, пишет Global Times. Заявку подал и Египет, который также заинтересован в уходе от использования американского доллара, сообщают СМИ со ссылкой на заявление посла России в Египте Георгия Борисенко.

В последние годы Вашингтон пытался активно использовать доминирование американского доллара на мировых финансовых рынках в попытке создать систему экономического и финансового управления и реализовать собственные интересы, заявил в интервью Global Times Сун Вэй, профессор Школы международных отношений и дипломатии при Пекинском университете иностранных языков. По его словам, когда США сталкиваются с внутренним кризисом в налоговой или финансовой сфере, они печатают ещё больше долларов, перекладывая тем самым бремя его урегулирования на весь остальной мир.



Это ставит под угрозу экономическую безопасность развивающихся стран, поэтому они всё активнее ищут более разнообразные платёжные системы, чтобы уменьшить свою зависимость от американского доллара, пояснил Сун. По его мнению, цель БРИКС заключается в том, чтобы добиться более широкого консенсуса, что позволило бы учитывать мнение большего числа развивающихся стран и помогало бы удовлетворять потребности их развития.



Поддерживая мультилатерализм, механизм БРИКС за последние годы смог оказать значительное влияние и сыграть важную роль с точки зрения как международного влияния, так и глобального управления, подчеркнул китайский эксперт. Благодаря этому БРИКС удалось превратиться в зрелую и уважаемую международную структуру, способную отстаивать свои собственные идеи, заключил Сун в интервью Global Times.



В ходе 14-го саммита БРИКС в июне 2022 года его участники договорились содействовать развитию рынков облигаций, выпускаеиых в национальной валюте, а также создать Фонд облигаций БРИКС для содействия устойчивости капиталов и стимулирования развития рынков облигаций. Кроме того, лидеры стран БРИКС договорились на этом самите о расширении состава группы, напоминает Global Times. По сообщениям СМИ, вопрос о возможности вступления новых членов также будет рассматриваться и на новом самите в августе этого года.