GT: Венесуэла пополнила ряды желающих присоединиться к БРИКС
Разные страны мира «выстраиваются в очередь», чтобы присоединиться к БРИКС и поддержать концепцию «многополярного мира», пишет Global Times. Недавно их ряды пополнила и Венесуэла, которая официально подала заявку на вступление в эту организацию и ожидает положительного решения по этому вопросу, сообщается в статье.
Об этом заявил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе своего выступления на государственном телевидении. По его словам, Венесуэла уже обратилась с просьбой рассмотреть её заявку о присоединении, поскольку БРИКС является «движущей силой формирования многополярного мира», говорится в статье.
С момента своего создания в 2006 году эта международная группа, в которую входят пять крупных развивающихся мировых экономик (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), стала важнейшей платформой для развития глобального сотрудничества между развивающимися странами, подчёркивает Global Times. Поэтому всё больше стран стремятся присоединиться к БРИКС.
Кроме того, своё желание присоединиться к БРИКС выразили Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия и другие нефтедобывающие страны, пишет Global Times. Заявку подал и Египет, который также заинтересован в уходе от использования американского доллара, сообщают СМИ со ссылкой на заявление посла России в Египте Георгия Борисенко.
Это ставит под угрозу экономическую безопасность развивающихся стран, поэтому они всё активнее ищут более разнообразные платёжные системы, чтобы уменьшить свою зависимость от американского доллара, пояснил Сун. По его мнению, цель БРИКС заключается в том, чтобы добиться более широкого консенсуса, что позволило бы учитывать мнение большего числа развивающихся стран и помогало бы удовлетворять потребности их развития.
Поддерживая мультилатерализм, механизм БРИКС за последние годы смог оказать значительное влияние и сыграть важную роль с точки зрения как международного влияния, так и глобального управления, подчеркнул китайский эксперт. Благодаря этому БРИКС удалось превратиться в зрелую и уважаемую международную структуру, способную отстаивать свои собственные идеи, заключил Сун в интервью Global Times.
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