CNN: Россия предложила партнёрам по БРИКС построить общий модуль на новой космической станции

Глава российского космического агентства «Роскосмос» предложил партнёрам Москвы из группы БРИКС принять участие в строительстве совместного модуля для новой орбитальной космической станции. Первую ступень в рамках этого проекта под названием Российская орбитальная станция (РОС) планируется запустить уже в 2027 году, а затем ещё четыре модуля будут отправлены на орбиту до 2030 года. Россия надеется, что это поможет ещё активнее разрабатывать технологии для будущих космических полётов, сообщает CNN.

Россия предлагает Китаю, Индии, Бразилии и ЮАР создать совместный исследовательский модуль на новой космической станции, которую планируется запустить на орбиту уже в ближайшие годы. Такое предложение партнёрам по БРИКС сделал генеральный директор российского космического агентства «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает CNN.



Он предложил членам БРИКС расширять сотрудничество во время своего выступления на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса в Южной Африке. «Хотелось бы предложить партнёрам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль», — заявил Борисов, пояснив также, что это позволит другим странам использовать возможности новой орбитальной станции для реализации своих национальных космических программ.



Глава российского космического агентства также рассказал, что Москва предложила государствам Африки принять участие в проекте и рассмотреть создание своих национальных модулей для этой станции. По его словам, Россия также «открыта для сотрудничества» в этой сфере и с другими странами, говорится в статье.



Ранее ведущий конструктор данной программы Владимир Кожевников заявил в беседе с представителями российских государственных СМИ, что первую ступень новой космической станции под названием Российская орбитальная станция (РОС) планируется запустить уже в 2027 году. А затем ещё четыре модуля будут отправлены на орбиту в период с 2028 по 2030 год, поясняется в статье.



Ожидается, что экипаж РОС будет состоять сначала всего из двух человек. А это означает, что у каждого члена экипажа на орбите будет более широкий круг обязанностей и больше ответственности, чем это происходит на МКС, также сообщили ранее российские СМИ со ссылкой на «Роскосмос».



Строительство новой космической станции планируется начать после того, как в прошлом году Москва объявила о решении прекратить многолетнее партнёрство с NASA по эксплуатации устаревающей Международной космической станции (МКС), хотя это был один из немногочисленных оставшихся каналов сотрудничества между Россией и США, отмечается в статье. МКС непрерывно используется уже более 22 лет и служила площадкой для сотрудничества США, России, Японии, Канады и Европейского космического агентства.



В прошлом году представители NASA заявили, что эксплуатацию МКС планируется продолжать до конца 2030 года, после чего она будет выведена с орбиты и затоплена в отдалённой части Тихого океана. В свою очередь, российские власти надеются, что новая орбитальная станция поможет им более активно разрабатывать технологии для будущих космических полётов, в том числе на Луну и Марс, пишет CNN.



Между тем Китай в прошлом году завершил строительство собственной космической станции с постоянным экипажем, и первые три астронавта уже пристыковались к ней в ноябре. И хотя китайская космическая станция не такая большая, как МКС, она похожа по модульной конструкции и может вместить до шести астронавтов, говорится в статье. Ранее в этом месяце китайские власти также обнародовали новые подробности о своих планах по реализации пилотируемой лунной миссии.



Тем временем Индия также претендует на то, чтобы стать четвёртой в мире страной после США, России и Китая, совершившей управляемую посадку на Луну. В начале этого месяца она осуществила успешный запуск своей миссии «Чандраян-3». Ожидается, что индийский аппарат достигнет поверхности Луны 23 августа этого года, заключает CNN.