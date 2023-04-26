Global Times: в Китае прогнозируют, что первая космическая электростанция мощностью 1 ГВт будет создана к 2040 году

Китайские эксперты заявили о намерении Пекина построить космическую солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт, сообщает Global Times. При этом, согласно их прогнозам, мир может увидеть первую электростанцию такой мощности уже к 2040 году.
Китай намерен построить космическую электростанцию мощностью один гигаватт. Об этом изданию Global Times сообщили представители комиссии по космической солнечной энергии Китайского общества астронавтики.
«В будущем мы намереваемся построить космическую солнечную электростанцию, которая, согласно текущему плану, будет обладать мощностью один миллиард ватт — или один гигаватт, и этот мегапроект будет действовать в коммерческих целях», — заявил Ли Мин, глава данной комиссии.
По его словам, будущая космическая электростанция, вероятно, будет иметь вес более 10 тыс. тонн. Кроме того, как он отметил, Китаю необходимо освоить технологию беспроводной передачи энергии, что является обязательным требованием и самым главным вызовом в этом проекте.
Другой член комиссии по солнечной энергии Ван Ли пояснил, что технико-экономические исследования, оценивающие возможность разработки космической электростанции, набирают обороты в таких странах, как США, Великобритания, Япония и Южная Корея, а также в Европейском космическом агентстве. Многие государства обновили свои стратегии развития и увеличили бюджеты, выделяемые на исследования в этой сфере.
По прогнозам Ван Ли, в ближайшие 5—10 лет орбитальные эксперименты и проверка ключевых технологий космических солнечных электростанций станут приоритетом для мировой космонавтики. А к 2040 году мир может увидеть первую космическую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт.
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