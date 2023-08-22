WION: десятки стран ожидают решений о расширении БРИКС на предстоящем саммите

В саммите БРИКС, который стартует в Йоханнесбурге уже на этой неделе, примут участие лидеры не только тех стран, которые уже входят в эту группу, но и десятки заинтересованных во вступлении в неё. Среди претендентов на членство, в частности, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Куба, Эфиопия, Индонезия, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия и другие. Поэтому они с нетерпением ждут решений о возможном расширении БРИКС во время саммита, передаёт WION.

Между тем, Индия, Россия, Китай, Бразилия и Южная Африка, как вы знаете, образуют один из важнейших мировых экономических блоков.



ВЕДУЩАЯ 2: Верно! И во время саммита, который начнётся завтра в южноафриканском Йоханнесбурге, БРИКС будет стремиться расширить своё влияние и стимулировать сдвиги в глобальной геополитике.



Абсолютно точно! И Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие дистанционно.



ВЕДУЩАЯ 2: Верно! И конечно, всеобщее внимание сосредоточено на саммите БРИКС. К президенту Сирилу Рамафосе присоединятся премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва. Путин решил не присутствовать лично, поскольку Международный уголовный суда выдал ордер на его арест, который Южная Африка теоретически обязана привести в исполнение.



Абсолютно точно! Итак, в воскресенье президент Рамафоса пообещал, что Южную Африку не заставят встать на сторону каких-либо отдельных мировых держав. Он сказал, я цитирую: «Хотя некоторые из наших недоброжелателей предпочли бы видеть открытую поддержку их политического и идеологического выбора, мы не будем втягиваться в борьбу между этими мировыми державами». Это то, что действительно заявил Рамафоса.



ВЕДУЩАЯ 2: Верно! По данным ООН, группа БРИКС представляет более четверти мирового ВВП и 42 процента от всего населения мира. Примечательно, что за последние десятилетия экономическое влияние БРИКС увеличилось, выступая как движущая сила для роста глобальной торговли и инвестиций. Около 50 лидеров других стран, не входящих в БРИКС, включая президента Ирана Ибрагима Раиси и президента Индонезии Джоко Видодо, подтвердили, что они также примут участие в переговорах.



И по меньшей мере 40 стран проявили интерес к тому, чтобы стать членами БРИКС, 23 из них уже подали свои заявки. Итак, в число некоторых стран, которые претендуют на членство в БРИКС, входят Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Куба, Эфиопия, Индонезия, Иран, Нигерия и Саудовская Аравия. Между тем, планы по расширению БРИКС были впервые обсуждены в прошлом году, по словам министра иностранных дел Южной Африки.



ВЕДУЩАЯ 2: Итак, мы уже довольно давно освещаем всё, что связано с этим саммитом. В том числе и вопрос о присутствии Путина, что также было предметом для дискуссий. И чтобы узнать об этом больше, наш корреспондент Калден Онгму прислала этот репортаж из Йоханнесбурга. Послушайте!



КАЛДЕН ОНГМУ, корреспондент WION: В Южной Африке всё готово для того, чтобы принять 15-й саммит БРИКС. Он пройдёт в Сэндтоне (Йоханнесбург, Южная Африка) с 22 по 24 августа. На саммите будут присутствовать президент Бразилии Лула да Силва, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса. В то же время президент России Владимир Путин будет участвовать дистанционно из-за ордера на арест, выданного в отношении него Международным уголовным судом. Путина будет представлять там министр иностранных дел Сергей Лавров. Как известно, в саммите также примут участие более 40 лидеров стран Африки, Латинской Америки, Азии и Карибского бассейна.



Оператор Нирадж Патель и корреспондент Калден Онгму из Йоханнесбурга, Южная Африка, для WION (Worls Is One).



Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.