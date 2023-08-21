Влияние и инвестиции — WP объяснила привлекательность БРИКС для новых стран

Двадцать три страны официально выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР обсудят это на саммите в Йоханнесбурге в конце августа. Как отмечает The Washington Post, присоединение к БРИКС может помочь новичкам расширить дипломатическое влияние и открыть выгодные возможности для торговли и инвестиций.

Группа развивающихся экономик БРИКС — Бразилия, Россия, Индия и Китай, к которым позже присоединилась ЮАР, — прошла путь от лозунга, придуманного в инвестиционном банке, до реально действующего клуба. Как отмечает The Washington Post, когда-то на эту группу государств смотрели с иронией, но теперь десятки стран с самыми разными политическими взглядами стремятся присоединиться к ней. Вопрос о расширении будет одним из основных в повестке дня саммита, который пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Термин «БРИК» был придуман в 2001 году главным экономистом Goldman Sachs Group Джимом О'Нилом. Это был оптимистический тезис для инвесторов на фоне рыночного пессимизма после террористических актов в США 11 сентября того года. Бразилия, Россия, Индия и Китай взяли идею на вооружение. В то время их стремительный рост означал, что у них были общие интересы и общие проблемы. Первая встреча министров иностранных дел стран БРИК была организована Россией в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году. Первый саммит лидеров группы состоялся в 2009 году. В конце 2010 года присоединиться к группе пригласили ЮАР, в результате чего аббревиатура получила ещё одну букву.

Сейчас основные достижения группы связаны с финансовым аспектом. Например, в 2016 году страны создали пул валютных резервов объединения объемом $100 млрд, а в 2015 году они создали Новый банк развития — организацию, вдохновлённую Всемирным банком, в рамках которой были одобрены кредиты на более $32 млрд, главным образом на развитие проектов в области водоснабжения, транспорта и других инфраструктурных объектов. В этом году лидеры стран группы планируют обсудить вопрос о расширении торговли в собственных валютах и, возможно, предпримут предварительные шаги по созданию общей платежной системы, что позволит снизить зависимость от доллара. Вероятно, также будут вестись переговоры о введении единой валюты БРИКС.

Как отмечает издание, между члена группы растёт объём торговли. За последние пять лет он вырос на 56% и составил $422 млрд. Однако на пути дальнейшей интеграции есть и ряд преград. Самым серьёзным препятствием The Washington Post называет то, что страны имеют разные интересы по основным вопросам политики и безопасности, в том числе отношениям с США, а также разные системы управления и идеологии.

При этом все страны группы заняли схожую нейтральную позицию по отношению к российской спецоперации на Украине. Лидеры стран рассматривают конфликт прежде всего как региональную проблему, а не как глобальный кризис, пишет издание. В этом году президент России Владимир Путин примет участие в саммите в Йоханнесбурге, однако лично на нём присутствовать не будет.

По словам посла по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпы ЮАР в БРИКС Анила Суклала, достигнуто согласие относительно приёма новых членов на основе консенсуса, а также относительно правил и критериев, которые должны применяться, хотя остаётся несколько спорных моментов. Как пишет The Washington Post, новым членам присоединение к БРИКС может помочь расширить дипломатическое влияние и открыть выгодные возможности для торговли и инвестиций. Двадцать три страны, в том числе Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Куба, Нигерия, Венесуэла, Таиланд и Вьетнам, официально выразили заинтересованность в присоединении.