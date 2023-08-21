Во вторник страны БРИКС обсудят в ЮАР полноценное введение новой валюты, сообщает Redacted. По словам экспертов, этот саммит «потрясёт западную гегемонию», а новая валюта может полностью изменить мировой порядок. Сейчас БРИКС — это «самая большая угроза западному могуществу, которую мы когда-либо видели», уверен ведущий Redacted.

Через 24 часа Путин и Китай изменят всё. Да, завтра молния БРИКС ударит в западную гегемонию, которая десятилетиями управляла миром. Западные СМИ, кстати, полностью игнорируют это событие, потому что не хотят признавать того, что должно произойти. А вот в банке Goldman Sachs это понимают и считают, что к 2050 году страны БРИКС будут доминировать в мировой экономике.

Итак, во вторник, завтра, в ЮАР официально стартует саммит БРИКС. Это первый очный саммит БРИКС с момента начала пандемии COVID-19. И мы станем свидетелями изменения баланса мирового порядка. На повестке дня этого саммита огромное количество вопросов: валюта (да, новая валюта!), торговля, военное сотрудничество, искусственный интеллект, микрочипы, нефть — все эти вопросы! Инфраструктура, железные дороги, судоходство — это очень важно. А США, по-видимому, не получили приглашения. Британцев не позвали, Германии не рады. Неужели для западной гегемонии игра окончена? Что ж, ответ очевиден.

Для тех, кто не знает, БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Всё начиналось с малого, более десяти лет назад, а теперь это самая большая угроза западному могуществу, которую мы когда-либо видели. И я имею в виду не военную мощь, о которой мы поговорим чуть позже. Я говорю об экономической мощи, нефтяной мощи, компьютерной мощи, торговой мощи — величайшее из всех видов оружия, а не ваши бомбы.

Теперь на повестке дня стоит вопрос об американском долларе, который находится под прицелом. Вот как озаглавил эту ситуацию журнал Foreign Policy: «Валюта БРИКС может пошатнуть господство доллара: момент дедолларизации, вероятно, наконец настал». Правда? Неужели? Ведь разговоры об избавлении от доллара США как резервной валюты ведутся ещё с 1960-х годов. Вот газета New York Times в 1968 году рассказывает о том, что Франция пытается отречься от доллара США. Да, президент Франции Шарль де Голль против Линдона Джонсона — вот насколько давно это было, вот как далеко это уходит в прошлое. Это совсем не ново. Но сейчас мы находимся на пороге переломного момента. Президент Бразилии Лула да Силва говорит, что каждую ночь он спрашивает себя, почему все эти страны должны основывать свою торговлю на долларе США? Можете ли вы представить, что каждый вечер перед сном вас посещает такая мысль? А Лула да Силва может.

Но теперь это в прошлом. В настоящее время полным ходом идёт создание обеспеченной золотом валюты, которая станет основой новой валюты БРИКС. Бразилия, Россия, Китай, Индия, ЮАР торгуют нефтью, компьютерными чипами, полезными ископаемыми и рассчитываются по этим сделкам в резервной валюте, не имеющей ничего общего с американским долларом. Все предыдущие встречи стран БРИКС вели к этому моменту, который произойдёт в ЮАР.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.