Das Erste: с начала конфликта на Украине китайские банки увеличили свои активы в России в четыре раза — и заняли место западных

Китайские банки заполнили вакуум, образовавшийся после ухода из России западных финансовых учреждений на фоне конфликта на Украине, передаёт Das Erste. По расчётам экспертов, к концу марта 2023 года они увеличили свои совокупные вложения в российский банковский сектор более чем в четыре раза — с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Как утверждает издание, сделки с Россией в китайской валюте играют важную роль в усилиях Пекина по продвижению юаня как глобальной альтернативы доллару.

По данным Центробанка России, четыре китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank and Agricultural Bank of China — нарастили свои активы в стране с $2,2 млрд долларов до $9,7 млрд за 14 месяцев после начала конфликта на Украине. Только на ICBC и Bank of China в совокупности из этой суммы приходится около $8,8 млрд.

Как отмечает издание, китайские кредиторы заняли место западных банков, которые больше не поддерживают Россию из-за международных санкций и давления со стороны собственных стран. По мнению экспертов Киевской школы экономики, кредиты китайских банков российским финансовым учреждениям, в которых юань в основном занимает место доллара и евро, свидетельствуют о том, что «санкции дают эффект».

Однако некоторые европейские банки всё же продолжают свою деятельность в России. Например, австрийский Райффайзенбанк. К концу марта этого года крупнейший из остающихся в России иностранных банков увеличил свои активы более чем на 40% с $20,5 млрд до $29,2 млрд. С тех пор, однако, активы Райффайзенбанка, заявляющего о намерении сократить российский бизнес, снизились до $25,5 млрд.

Действия четырёх крупнейших банков Китая, как утверждает издание, являются частью усилий Пекина по продвижению юаня как глобальной альтернативы доллару. Доля юаня в глобальных торговых расчётах в настоящий момент составляет всего 2,5%. Для сравнения: по данным SWIFT, доля доллара составляет 39,4%, а доля евро — 35,8%.

Сделки с Россией в китайской валюте играют важную роль в процессе расширения использования юаня в мире. Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году достиг рекордных $185 млрд. На долю юаня в настоящее время приходится 16% этой суммы, отмечает издание.

По данным Центробанка России, до начала конфликта на Украине более 60% платежей за российский экспорт осуществлялось в долларах и евро, а доля юаня не превышала 1%, передаёт Das Erste.