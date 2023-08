WSJ: поставки товаров двойного назначения из Китая укрепляют военную стратегию России

Китай играет всё более заметную роль не только в оказании поддержки экономике России, которая оказалась под ударом западных санкций, но и в стимулировании её военной стратегии, пишет The Wall Street Journal. Согласно последним данным о структуре торговли, Пекин поставляет всё больше товаров двойного назначения, которые Москва использует в военных целях, говорится в статье. В частности, активно растёт китайский импорт в Россию микрочипов и другой электроники, землеройной техники и автомобилей.

Китайский импорт в Россию за последние месяцы резко вырос на фоне западных санкций. И этот торговый бум помогает Москве поддерживать и укреплять не только свою экономику, но и военную сферу, пишет The Wall Street Journal. Как показывает статистика, Пекин отправляет всё больше товаров двойного назначения: от микрочипов, используемых в военной технике, до экскаваторов, способных рыть траншеи.



Согласно новым данным, опубликованным на прошлой неделе, за первые семь месяцев этого года общий объём торговли между Китаем и Россией вырос на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг $134 млрд. Благодаря этому Россия стала одним из крупнейших торговых партнёров Китая, заняв одно из лидирующих мест — сразу после Австралии и Тайваня, говорится в статье.



Разбивка данных по секторам также показывает, что активно растёт торговый оборот в таких сферах, как электроэнергетика, автомобили и электронное оборудование. Это способствует дальнейшему углублению двусторонних экономических связей: Китай стал основным источником многих товаров и компонентов, в которых крайне нуждается экономика России в условиях жёстких западных санкций. Кроме того, Пекин является крупным покупателем российской нефти и газа, отмечается в статье.



По оценкам Института развивающихся экономик при Банке Финляндии, который специализируется на экономических исследованиях, если до начала спецоперации на Украине Китай обеспечивал около 25% импорта в Россию, то в настоящее время этот показатель достигает от 45% до 50% в целом.



Как отмечают эксперты, такое активное развитие торговых отношений идёт на пользу и Китаю, особенно учитывая, что его экономика сейчас сталкивается с рядом проблем, в том числе из-за падения западного спроса на многие китайские товары. В частности, Россия в этом году во многом помогла Китаю выйти на первое место в мире по объёму экспорта автомобилей, сообщает The Wall Street Journal. И при этом ещё имеется большой потенциал для того, чтобы и дальше наращивать товарооборот.



По статистике, за первые семь месяцев текущего года китайский экспорт в Россию вырос на 73%, несмотря на то что общий объём экспорта сократился на 5%, говорится в статье. Это свидетельствует о том, что Россия стала для китайских товаров одним из немногих рынков, где по-прежнему наблюдается активный рост даже на фоне глобального повышения процентных ставок и геополитического напряжения.



Наращивание объёмов было во многом связано с ужесточением западных санкций, которые перекрыли России доступ ко многим товарам западного производства, пишет The Wall Street Journal. Китайские компании воспользовались моментом и вышли на российский рынок, предлагая собственную продукцию — в том числе автомобили, электронику, смартфоны, продукты питания, табак и другие потребительские товары.



Как полагают западные эксперты, частично активный рост торговли между двумя странами был связан и с проведением российской спецоперации на территориии Украины. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с тем, что Китай поставляет в Россию различные товары и технологии «двойного назначения», которые применяются как для гражданского, так и для военного использования, говорится в статье.



По сведениям журналистов The Wall Street Journal, китайские компании осуществляют поставки в Россию такой продукции, как компьютерные чипы, компоненты для реактивных истребителей, а также технологии, применяемые для средств навигации и радиоэлектронной борьбы. В докладе, который был опубликован в прошлом месяце представителями американской разведки, также говорится, что Китай помогает России уклоняться от санкций и приобретать технологии военного назначения, становясь при этом «ещё более важным экономическим партнёром для России».



В частности, за последнее время резко вырос импорт китайской землеройной техники: за первые семь месяцев 2023 года Китай продал России почти в два раза больше фронтальных одноковшовых погрузчиков и более чем в три раза больше экскаваторов, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению ряда аналитиков, это свидетельствует о том, что Москва активно использует эту китайскую технику для рытья окопов и укрепления оборонительных рубежей на территории Украины.



Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в июне этого года передал российским военным новые экскаваторы китайского производства. Это демонстрирует видео, опубликованное в его официальном канале в Telegram, поясняется в статье. В комментарии к видео сообщалось, что экскаваторы, изготовленные китайским производителем строительной техники Lonking, предназначались для проведения «оперативных земляных работ».



Россия становится для Китая одним из важных рынков, поскольку спрос на китайские товары в других странах начинает падать, заявил Дункан Ригли, эксперт из компании Pantheon Macroeconomics в Лондоне. «Я почти уверен, что без такого огромного роста экспорта автомобилей в Россию Китай не смог бы стать крупнейшим в мире экспортёром автомобилей», — также подчеркнул он.



Китайский экспорт автомобилей в Россию резко вырос после того, как поставки из Европы практически прекратились в начале прошлого года из-за санкций, поясняется в статье. Согласно таможенным данным, за первое полугодие Китай экспортировал в Россию более 341 тыс. автомобилей, что почти в шесть раз превышает показатели за первую половину 2022 года.



В то время как западные автопроизводители уходят с российского рынка, автомобили и внедорожники китайского производства становятся бестселлерами, подчёркивается в статье. В этом году Россия стала крупнейшим импортёром китайских автомобилей. По данным московского агентства «Автостат», занимающегося анализом автомобильной промышленности, по состоянию на июнь нынешнего года шесть из десяти лидирующих марок автомобилей на российском рынке были китайскими, хотя ещё три года назад они вообще там не присутствовали.



Поставки российских товаров в Китай при этом также растут, хотя и более медленными темпами, сообщает The Wall Street Journal. По статистике, за первые семь месяцев этого года китайский импорт российской продукции вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг $71,1 млрд. Это составило около 4,8% от общего объёма импорта Китая в этом году.



Наращивая импорт российских товаров, Пекин обеспечивает приток иностранных доходов для российской экономики, подчёркивается в статье. И в первую очередь речь идёт про поставки сырья и энергоресурсов.



В частности, импорт в Китай антрацитового угля из России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 55% в годовом исчислении, составив около $2 млрд. Показатели по импорту сырой нефти в долларовом выражении сократились из-за падения цен на сырьё, составив около $32 млрд — однако в натуральном выражении поставки также выросли по сравнению с прошлым годом, как свидетельствуют официальные данные китайской таможни.