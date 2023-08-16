BI: Россия в прошлом году стала богаче, а США потеряли больше, чем любая другая страна

Россияне стали богаче в прошлом году, даже несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, в то время как США и Европа потеряли триллионы долларов, сообщает Business Insider. По данным швейцарского банка UBS, Россия прибавила $600 млрд. При этом США в прошлом году потеряли больше богатства, чем любая другая страна, — $5,9 трлн, а Северная Америка и Европа, вместе взятые, стали беднее на $10,9 трлн.

Россияне стали богаче в прошлом году, даже несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, в то время как США и Европа потеряли триллионы долларов, сообщает Business Insider.

По данным швейцарского банка UBS, опубликованным во вторник в ежегодном отчёте Global Wealth Report, Россия прибавила $600 млрд. Число российских миллионеров также выросло примерно на 56 тыс. человек и в 2022 году составило 408 тыс., а число людей с ультравысокими доходами и состоянием более $50 млн увеличилось почти на 4,5 тыс. человек.

При этом США в прошлом году потеряли больше богатства, чем любая другая страна, — $5,9 трлн, а Северная Америка и Европа, вместе взятые, стали беднее на $10,9 трлн. К концу 2022 года американских миллионеров стало на 1 млн меньше, хотя на США по-прежнему приходится более 50% всех состоятельных людей в мире.

Между тем, рост благосостояния России произошёл, несмотря на спецоперацию на Украине в феврале этого года, которая привела к введению Западом санкций против Кремля с последующим сокращением экономики страны и падением котировок акций в Москве.

Швейцарский банк признаёт, что «тенденции изменения благосостояния в России сейчас трудно определить», но в то же время отмечает, что Россия стала одной из немногих стран мира, которые в 2022 году стали богаче.

Одним из факторов роста благосостояния может быть рост цен на нефть, экспорт которой является одним из основных двигателей экономики России, отмечает издание. По данным компании Refinitiv, стоимость барреля эталонной нефти марки Urals в прошлом году выросла примерно на $7.

Мексика, Индия и Бразилия также значительно увеличили своё состояние в 2022 году, говорится в отчёте UBS, в то время как США, Япония, Китай, Канада и Австралия потеряли больше всего, заключает Business Insider.