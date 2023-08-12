Fox: «отчаявшиеся и брошенные» — в центре внимания Байдена уже давно не американцы, а Украина
Нет никаких «нас и Украины» — это тема сегодняшнего эпизода The Angle. В интернете всё большую популярность набирает песня под названием «Богачи к северу от Ричмонда» в исполнении молодого человека по имени Оливер Энтони. И лучше всего её можно описать словами: «страна ограбленных синих воротничков».
55 процентов американцев считают, что конгрессу не следует одобрять выделение дополнительных средств на поддержку Украины. Сравните эту цифру с показателями февраля 2022-го — тогда 62 процента респондентов говорили, что убеждены в том, что нам следует прикладывать больше усилий.
Но в нашей гениальной администрации уверены: американцы сами понимают, какое значение для них имеет Украина.
ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США: Думаю, что американский народ понимает, что на кону. Люди знают, что дело не только в суверенитете Украины и не только в жизнях украинцев, — дело в господине Путине и в том, чтобы его как можно скорее остановить, пока он не зашёл ещё дальше. Думаю, что мы все осознаём, что, если он получит Украину, получит то, что хочет, и втянет Украину обратно в Россию, где же он тогда остановится? А ведь цена в виде пролитой крови и потраченных денег для американского народа, для финансового благосостояния нашей страны, разумеется, тогда будет больше, значительно больше.
Боже мой, да я у такого человека даже бутылку молока бы не стала покупать! Это же ведь всё та же старая чушь, которую мы слышали во времена войн в Ираке и Афганистане: мол, если не будем с ними биться там, придётся биться с ними здесь. Ну так проблема-то (и это отлично понимал Рейган) на самом деле в том, что если у нас не будет экономической мощи, то мира нам не видать. Мир достигается благодаря силе — а чем больше это всё будет продолжаться, тем слабее будут становиться США.
Отмечу: то, что случилось с украинским народом, нам очень не нравится. И всё же весеннее наступление, которое превратилось в итоге в летнее, идёт не очень хорошо. Наши генералы, похоже, снова сплоховали и неверно оценили ситуацию: Украина, по всей видимости, сейчас находится в тупике.
Издание Vox трезво взвесило положение дел на фронте — и вот вам кое-какие выдержки из его публикации: Киев столкнулся с проблемами в плане логистики и снабжения; проводить общевойсковые операции стране едва удаётся; 20 процентов западной техники было либо уничтожено, либо поверждено в первые недели наступления; кроме того, украинцы расходуют огромное количество боеприпасов, и времени на то, чтобы измотать русских, у них остаётся всё меньше: уже не за горами неофициальный предельный срок для проведения операции, который установили на нынешнюю осень. Ну и, как известно, Россия имеет серьёзный перевес в артиллерии и авиации, особенно в плане боевых вертолётов.
Разумеется, Зеленский на это реагирует тем, что просит ещё денег — и просит он их у вас, то есть у США. А меж тем Европа, по сравнению с тем, сколько дают Украине Соединённые Штаты, средства выделяет просто мизерные. Вот только эта война вроде бы имеет ключевое значение для обороны Европы, разве не так? Не забывайте — мы по-прежнему берём на себя львиную долю расходов на безопасность Европы, и это просто не укладывается ни в какие рамки приличий, ведь с момента завершения Второй мировой минуло уже 78 лет.
И пока мы продолжаем вливать миллиарды в Украину, 4 из 10 американцев заявляют, что у них нет средств, чтобы покрыть даже 400 долларов на экстренные расходы. Это вызывает тревогу. Но Джо Байдену на это наплевать. Неудивительно, что его рейтинг одобрения в сфере экономики сейчас застрял где-то в районе 30 процентов.
И, кстати, не только Украина пользуется нашими деньгами. Иран тоже в выигрыше, поскольку Байден заключает с ним сделку на 6 миллиардов долларов под обещание, что заключённые в тюрьму американцы когда-нибудь вернутся домой. Ах да, погодите, да что такое 6 миллиардов долларов между врагами, в самом-то деле?
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