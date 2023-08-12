Fox: «отчаявшиеся и брошенные» — в центре внимания Байдена уже давно не американцы, а Украина

Американцы всё яснее осознают, что Байдену нет до них никакого дела, отмечает Fox News. Президент США продолжает «вливать миллиарды» в другие страны, будто бы не замечая проблем в своей собственной. Поэтому неудивительно, что желание американцев помогать Украине уменьшается с каждым днём, а вместе с ним и уровень авторитета Байдена.

Нет никаких «нас и Украины» — это тема сегодняшнего эпизода The Angle. В интернете всё большую популярность набирает песня под названием «Богачи к северу от Ричмонда» в исполнении молодого человека по имени Оливер Энтони. И лучше всего её можно описать словами: «страна ограбленных синих воротничков».

ОЛИВЕР ЭНТОНИ: Господи, как жаль, до чего докатился мир! Для таких, как я, и для таких, как ты. Хотел бы я проснуться, чтобы всё это оказалось неправдой. Но это правда. Это правда.

Чуть позже я вернусь к тому, почему эта песня нашла такой отклик. В ней говорится о том, что сегодня чувствуют миллионы американцев: они чувствуют себя отчаявшимися и брошенными.

Кто-то голосовал за Байдена, полагая, что он беспокоится о таких людях, как они, но множество людей видят, что его образ обычного дедули всего лишь игра. Спустя 18 месяцев его пребывания у власти очевидно: ему вообще нет дела (до американцев. — ИноТВ), разве что вы живёте на Украине.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы не дрогнем. Мы не дрогнем! И я говорю это с полной серьёзностью: наша приверженность Украине не ослабнет! Мы будем защищать свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется.

Вы хоть раз видели, чтобы он был также воодушевлён, делая что-нибудь хорошее для американцев? Что ж, только вчера Байден запросил у конгресса ошеломляющую сумму в размере 24 миллиардов долларов на помощь Украине. И это в дополнение более чем к 100 миллиардам долларов, уже отправленным Украине в виде военной и гуманитарной помощи.

И если вы вдруг забыли: Америка разорена и у нас есть свои многочисленные проблемы. Только взгляните на наши города: они в упадке, люди в отчаянии. А теперь ещё и страшные пожары на Мауи. Ничего удивительного в том, что американцы всё меньше поддерживают Украину. Но вот слушают ли их вообще политики?

ВЕДУЩИЙ CNN: Поднимите руки те, кто считает, что США должны поддерживать Украину в борьбе с Путиным? Никто?

МУЖЧИНА: Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два, не так ли? Может, эта война нужна, чтобы прикрыть совершённые грехи? Прикрыть себя? На неё выкинуто слишком много денег.

55 процентов американцев считают, что конгрессу не следует одобрять выделение дополнительных средств на поддержку Украины. Сравните эту цифру с показателями февраля 2022-го — тогда 62 процента респондентов говорили, что убеждены в том, что нам следует прикладывать больше усилий.



Но в нашей гениальной администрации уверены: американцы сами понимают, какое значение для них имеет Украина.



ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США: Думаю, что американский народ понимает, что на кону. Люди знают, что дело не только в суверенитете Украины и не только в жизнях украинцев, — дело в господине Путине и в том, чтобы его как можно скорее остановить, пока он не зашёл ещё дальше. Думаю, что мы все осознаём, что, если он получит Украину, получит то, что хочет, и втянет Украину обратно в Россию, где же он тогда остановится? А ведь цена в виде пролитой крови и потраченных денег для американского народа, для финансового благосостояния нашей страны, разумеется, тогда будет больше, значительно больше.



Боже мой, да я у такого человека даже бутылку молока бы не стала покупать! Это же ведь всё та же старая чушь, которую мы слышали во времена войн в Ираке и Афганистане: мол, если не будем с ними биться там, придётся биться с ними здесь. Ну так проблема-то (и это отлично понимал Рейган) на самом деле в том, что если у нас не будет экономической мощи, то мира нам не видать. Мир достигается благодаря силе — а чем больше это всё будет продолжаться, тем слабее будут становиться США.



Отмечу: то, что случилось с украинским народом, нам очень не нравится. И всё же весеннее наступление, которое превратилось в итоге в летнее, идёт не очень хорошо. Наши генералы, похоже, снова сплоховали и неверно оценили ситуацию: Украина, по всей видимости, сейчас находится в тупике.

Издание Vox трезво взвесило положение дел на фронте — и вот вам кое-какие выдержки из его публикации: Киев столкнулся с проблемами в плане логистики и снабжения; проводить общевойсковые операции стране едва удаётся; 20 процентов западной техники было либо уничтожено, либо поверждено в первые недели наступления; кроме того, украинцы расходуют огромное количество боеприпасов, и времени на то, чтобы измотать русских, у них остаётся всё меньше: уже не за горами неофициальный предельный срок для проведения операции, который установили на нынешнюю осень. Ну и, как известно, Россия имеет серьёзный перевес в артиллерии и авиации, особенно в плане боевых вертолётов.



Разумеется, Зеленский на это реагирует тем, что просит ещё денег — и просит он их у вас, то есть у США. А меж тем Европа, по сравнению с тем, сколько дают Украине Соединённые Штаты, средства выделяет просто мизерные. Вот только эта война вроде бы имеет ключевое значение для обороны Европы, разве не так? Не забывайте — мы по-прежнему берём на себя львиную долю расходов на безопасность Европы, и это просто не укладывается ни в какие рамки приличий, ведь с момента завершения Второй мировой минуло уже 78 лет.

И пока мы продолжаем вливать миллиарды в Украину, 4 из 10 американцев заявляют, что у них нет средств, чтобы покрыть даже 400 долларов на экстренные расходы. Это вызывает тревогу. Но Джо Байдену на это наплевать. Неудивительно, что его рейтинг одобрения в сфере экономики сейчас застрял где-то в районе 30 процентов.

И, кстати, не только Украина пользуется нашими деньгами. Иран тоже в выигрыше, поскольку Байден заключает с ним сделку на 6 миллиардов долларов под обещание, что заключённые в тюрьму американцы когда-нибудь вернутся домой. Ах да, погодите, да что такое 6 миллиардов долларов между врагами, в самом-то деле?

Это подводит нас к ещё одной неприятной истории, к ещё одной «крысиной норе». Афганистан. Многие ли из вас знают, что специальный генеральный инспектор по восстановлению в Афганистане заявил, что он не может гарантировать, что большая часть гуманитарной помощи США не идёт талибам*? Но не волнуйтесь, сумма всего лишь 8 миллиардов долларов.

И как же так получается, что демократов и республиканцев, выступающих за войну, с таким энтузиазмом защищающих границы Украины, совершенно не волнуют наши собственные? Байден позволил более чем 5,5 миллиона нелегалов пересечь нашу открытую границу, и это не считая непойманных. Помните, в 2018 году Трамп запросил всего 5 миллиардов долларов на строительство стены вдоль нашей южной границы? Это примерно пятая часть последнего запроса Байдена о помощи Украине. Пятая часть одного запроса. И только представьте, какую пользу от инвестиций в эту стену могли бы получить американцы.

Но, повторюсь, Америка не является центром внимания Байдена. В центре внимания Байдена — мировой порядок. И администрацию Байдена не волнует, живёте ли вы сейчас хуже, чем в 2019 году до пандемии. Вчера Байден позволил правде выскользнуть наружу, не так ли? При обсуждении подписанного им закона он сказал: «Я жалею, что назвал это законом о снижении инфляции, потому что он не столько имеет отношение к инфляции, сколько к предоставлению альтернатив для экономического роста».

Чудесно. Если Байден и ориентируется на американцев, то только в разработке новых способов контроля и ограничения нашего поведения и свободы слова, и уж тем более нашего экономического процветания. Когда они говорят, что хотят помочь, это не означает сделать нас богаче, нашу жизнь благополучнее и безопаснее, благоустроить наши города или обеспечить безопасность границ. Такие вещи действительно сделали бы нашу жизнь лучше, но они в этом не заинтересованы. Свои эмоции и усилия по оказанию помощи людям они приберегают для достижения своих глобалистских целей — национальное строительство, климатические обязательства и вмешательство в иностранные дела без реальных конечных целей. Если избиратели хотят изменить эту динамику (а я знаю, что вы хотите), вам придется отложить в сторону своё недовольство и голосовать за кандидатов, которые ставят Америку на первое место. Давно пора. В конце концов, Украина не имеет к нам никакого отношения.

Дата выхода в эфир 12 августа 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.