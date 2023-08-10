19FortyFive: опросы показывают, что американцы устают от Байдена

Результаты опросов общественного мнения в США сейчас выглядят менее благоприятными для действующего президента Джо Байдена, чем для лидера республиканцев Дональда Трампа. Вполне вероятно, что исход битвы за Белый дом будет зависеть от голосов независимых и колеблющихся избирателей, пишет Шей Боттомли в статье для портала 19FortyFive. По его мнению, это может стать поводом для серьёзного беспокойства Байдена.

Как показывают итоги опросов, Америка уже «устаёт» от Джо Байдена и рейтинг его одобрения остаётся довольно низким, пишет базирующийся в Канаде британский журналист Шей Боттомли в статье для портала 19FortyFive. Сравнительные рейтинги выглядят менее благоприятными для действующего президента, чем для лидера республиканцев Дональда Трампа, — и это является поводом для беспокойства демократов, отмечает автор.



По статистике американцев при этом не слишком заботит перспектива вероятного «реванша» Трампа за его поражение в 2020 году. Однако Джо Байден действительно может проиграть следующие выборы, хотя среди сторонников своих партий оба кандидата пользуются достаточной поддержкой, говорится в статье.



Среди демократов около 94% поддерживают Байдена, а в стане республиканцев примерно 92% поддерживают Трампа. Однако если проанализировать ответы всех респондентов в целом, то рейтинг одобрения Байдена среди американцев остаётся низким. Поэтому предстоящая битва за Белый дом, скорее всего, будет опираться на голоса независимых и колеблющихся избирателей, которые пока явно не поддерживают ни демократов, ни Республиканскую партию, поясняет автор.



По его мнению, Байдена должен беспокоить тот факт, что большинство жителей США не одобряют его политику, особенно после бесславного ухода американских сил из Афганистана два года назад. Как свидетельствуют последние опросы, сейчас его рейтинг одобрения составляет около 41% — и начатая в конце апреля предвыборная кампания Байдена не смогла принести каких-то заметных изменений в статистике, говорится в статье.



Хотя это и не рекордно низкий уровень, учитывая, что в июле прошлого года рейтинги Байдена упали в среднем до 37,6% — однако 80-летний президент явно остаётся непопулярным среди большинства американцев, отмечает автор. При этом соответствующий показатель у Трампа составляет чуть менее 40%, то есть фактически оба наиболее вероятных соперника идут ноздря в ноздрю и решающее значение для победы будут иметь голоса колеблющихся избирателей.



Именно популярность Байдена среди этой категории населения в конечном итоге помогла ему получить президентстский пост в 2020 году, подчёркивает автор. Поддержка Байдена среди колеблющихся избирателей тогда была в среднем на 10 пунктов выше, что в итоге оказалось решающим для определения итогов выборов. Однако сейчас его ждут здесь плохие новости, отмечается в статье.

За последние две недели четыре опроса показали, что политику Байдена одобряют лишь около трети независимых избирателей. И хотя Трамп вряд ли пользовался исключительной популярностью среди этой категории избирателей на аналогичном этапе своего первого срока, однако его рейтинги колебались от 30% до 40%, поясняет автор. По его мнению, если Байден не сможет в ближайшие сроки найти отклик среди колеблющихся американцев, это может привести к концу его пребывания в Белом доме.