Tichys Einblick: 61% американских студентов не поддерживают Байдена, но за их голоса республиканцам ещё предстоит побороться

Новый опрос показывает, что молодёжь в США отвернулась от Байдена и его администрации, тем не менее их голоса не гарантированы республиканцам и консерваторам. Немецкий журнал Tichys Einblick подчёркивает, что решающее значение для победы консервативных кандидатов могут сыграть общественные объединения, установившие контакт с молодыми избирателями.

«Тот, кто в 20 лет не голосует за левых, не имеет сердца, а тот, кто в 40 продолжает выбирать левых, не имеет рассудка», — высказывание, приписываемое Уинстону Черчиллю, очевидно, даёт сбой в США, так как, согласно опросу Harvard Kennedy School, 61% американских студентов между 18 и 29 годами не поддерживают левого президента-демократа Джо Байдена.

«Влияние этих молодых избирателей нельзя недооценивать», отмечает журнал Tichys Einblick, так как именно активное голосование студентов сорвало переизбрание Дональда Трампа в 2020 году и сгладило «красную волну» в 2022-м. Поэтому для своего успеха американские консерваторы должны понять, как им достучаться до молодых избирателей и какие темы волнуют молодых американцев.

Радостная новость для республиканцев состоит в том, что молодёжь в США разочаровалась в Байдене, 55% американских студентов считают, что страна идёт в неправильном направлении, и ещё больше недовольны лично Байденом (61%). Каждый третий обеспокоен экономической ситуацией — намного больше, чем другими раскалывающими темами: абортами (4% считают важной темой для выборов), легализацией оружия (4%) или проблемами расизма (BLM) и феминизма, волнующими лишь 2—3% респондентов.

Всё это, однако, не означает, что голоса молодых американцев уже гарантированы республиканцам. О своей поддержке республиканского кандидата заявили лишь 24% всех опрошенных, кандидата-демократа поддержат 35%, остальные не определились. В основном студенты часто поддерживают предложения обоих партий. Например, ужесточения оружейного законодательства (предложение демократов) хотят 63% опрошенных, но в то же время 57% требуют усиления полиции (предложение республиканцев). О своём доме мечтают 61% опрошенных, но лишь 36% готовы работать полный рабочий день. 24% не идентифицируют себя гетеросексуалами, но 40% заявляют, что религия играет важную роль в их жизни.

Политики реагируют на запросы молодых избирателей и озвучивают это в своих предложениях. Например, Трамп в своих предвыборных поездках всё чаще говорит, что «для молодых людей важнее иметь возможность позволить себе собственный дом, чем иметь возможность сменить пол». Но в то же время Tichys Einblick отмечает, что недостаточно сделать молодёжи интересное предложение, нужно донести его до них и убедить проголосовать за консервативного кандидата — и тут у Трампа есть конкуренты.

К примеру, Рон Десантис, который сейчас отстаёт от Трампа, обладает «козырем» — своей женой и её движением «мамы за Десантиса». Организация Кейси Десантис «обещает защищать «детство наших детей и права родителей» и обращается к мамам и бабушкам». Tichys Einblick отмечает, что движение оказалось очень успешным, «особенно среди молодых матерей в оплотах демократов, которые боятся, что школьные округа имеют больше власти над их детьми, чем родители».

«Мы хотим укрепить права родителей. Во Флориде, благодаря губернатору Рону Десантису, родители, а не школы, принимают решения о благополучии своих детей. Они защищены от индоктринации», — такими речами Кейси Десантис «давит на больное место» многих молодых родителей, которые в «демократических штатах» не могут ознакомиться с учебными планами или запретить своему ребёнку посещать уроки полового просвещения.

«Ещё одна многообещающая фигура — Чарли Кирк, которому всего 29 лет», — сообщает Tichys Einblick. Своё «противодействие антиамериканским идеям демократов» Кирк начал ещё в 2012 году, в 18-летнем возрасте, создав Turning Point USA. К выборам 2016 года он создаёт организацию «Студенты за Трампа» (S4T), которая в настоящее время имеет 300 отделений по всей стране. А с 2019 года Кирк сосредоточился на Turning Point Action (TPA), которая организует встречи лидеров мнений Республиканской партии с молодёжью.

Немецкий журнал отмечает, что на мероприятиях TPA консервативные политики «выступают перед гораздо более молодёжной аудиторией, чем в среднем по стране, и позволяют задать себе критичные вопросы». И такой формат, очевидно, пришёлся молодым американцам по душе, так как на встречу приходят тысячи молодых избирателей.

«Мы предоставляем ресурсы, чтобы молодые избиратели могли встретиться с настоящими консервативными лидерами. Вы слышите, как они говорят, слышите их ответы и видите их реакцию в беседах лицом к лицу. Таким образом, вы сможете сами принять решение о том, за кого вы хотите голосовать», — цитирует Чарли Кирка Tichys Einblick.

Кроме организации встреч с консервативными политиками, TPA также создала сеть из популярных пользователей социальных сетей, «которые затем несут консервативный посыл во внешний мир». Выдержки из выступлений, политических подкастов и радиопередач, созданных во время мероприятий TPA, попадают в интернет и привлекают внимание сомневающихся избирателей.

Turning Point Action «превратилась в важную массовую организацию консерваторов» — и консервативные кандидаты и лидеры общественного мнения борются за возможность выступить перед аудиторией движения. На мероприятиях TPA выступали Дональд Трамп, Рон Десантис, Майк Пенс и «новая звезда на поле кандидатов в президенты» — Вивек Рамасвами.

Чарли Кирк уже рассказал о планах на 2024 год: он хочет достучаться до сомневающихся избирателей в колеблющихся штатах. Члены его организации собираются в буквальном смысле слова ходить от двери к двери и убеждать, в том числе молодых избирателей проголосовать. Он также надеется на поддержку других республиканских организаций, так как «для решающих побед в Аризоне, Джорджии и Висконсине мы должны работать вместе против левых радикалов», приводит слова Кирка Tichys Einblick.