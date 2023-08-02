Fox: пресс-секретарь Трампа назвал новые обвинения жалкой попыткой Байдена вмешаться в грядущие выборы

Во вторник бывшему президенту США были предъявлены новые обвинения, вытекающие из расследования спецпрокурора Джека Смита о вмешательстве в выборы 6 января 2021 года. Как сообщает Fox News, это уже второе федеральное обвинение, предъявленное Трампу в рамках расследования Смита. Пресс-секретарь Трампа назвал эти обвинения очередной попыткой Байдена помешать республиканцу участвовать в выборах.
Во вторник Дональду Трампу были предъявлены новые обвинения по четырём федеральным статьям: заговор с целью обмана США; заговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству; воспрепятствование официальному разбирательству и попытка воспрепятствовать ему, а также заговор против прав граждан, сообщает Fox News.
Отмечается, что это уже второе федеральное обвинение, предъявленное бывшему президенту США в рамках расследования спецпрокурора Джека Смита. За это время Трамп уже заявил о невиновности по 37 пунктам обвинения, связанным с предполагаемым неправомерным хранением секретных документов за время его президентства. По данным Fox News, эти обвинения включают в себя умышленное сохранение информации о национальной обороне, заговор с целью воспрепятствования правосудию и ложные заявления. Кроме того, на прошлой неделе Трампу были предъявлены дополнительные обвинения по трём пунктам в рамках дополнительного обвинительного заключения по результатам этого расследования.
Как утверждает спецпрокурор Смит, в течение более чем двух месяцев после ноябрьских выборов 2020 года Трамп «распространял ложь о том, что на выборах имело место мошенничество, определившее результат, и что на самом деле он победил». По словам Смита, «эти утверждения были ложными и ответчик знал об их недостоверности», однако Трамп продолжал распространять их для того, чтобы «создать в стране атмосферу недоверия и злости и подорвать веру общества в организацию выборов».
Выступая в защиту Трампа, представитель его кампании заявил Fox News, что это лишь «жалкая попытка» Байдена вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп сейчас является бесспорным лидером. «Президент Трамп будет переизбран в Белый дом, чтобы он смог спасти нашу страну от злоупотреблений, некомпетентности и коррупции, которые пронизывают нашу страну на невиданных ранее уровнях», — утверждает пресс-секретарь Трампа. «Три года назад у нас были сильные границы, энергетическая независимость, отсутствие инфляции и отличная экономика. Сегодня мы — страна, находящаяся в упадке».
Помимо обвинений Джека Смита, который расследует вмешательство Трампа в мирную передачу власти после президентских выборов 2020 года, бывшему президенту США предъявлено множество других обвинений. Так, в апреле Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения, выдвинутым в Нью-Йорке: он обвиняется в фальсификации деловой документации, связанной с денежными выплатами, сделанными в ходе предвыборной кампании 2016 года. А прокуроры Гавайев, в свою очередь, стремятся завершить уголовное расследование предполагаемых попыток Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.
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