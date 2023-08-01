TAC: всё, что предсказывал Оруэлл в романе «1984», сбылось в Америке при Байдене

В основе романа Джорджа Оруэлла «1984» лежит дезинформация, пропаганда и контроль над разумом, однако складывается такое чувство, что роман написан прямо про эпоху Байдена. Как считает бывший американский дипломат, писатель Питер ван Бюрен, «новояз», двоемыслие, замена дезинформации цензурой или другой дезинформацией стали в современной Америке привычным явлением.

В основе роман Джорджа Оруэлла «1984» лежит дезинформация, пропаганда и контроль над разумом. Однако, как считает бывший сотрудник дипломатической службы Соединённых Штатов, писатель Питер ван Бюрен, складывается такое чувство, что роман написан прямо про эпоху Байдена.

Оруэлл представляет антиутопию, где тоталитарный режим во главе с партией и её формальным главой Большим Братом всецело контролирует жизнь сограждан — даже их мысли. Для распространения дезинформации и сохранения своей власти партия прибегает к различным методам. Пожалуй, ярчайший тому пример — так называемый «новояз». Эта манипуляция мышлением внедряется в речь и сокращает диапазон выражаемых идей. Новояз сводится к замене слов и понятий, которые могут бросить вызов партийной идеологии или критиковать ее, — по сути это не что иное, как внушение. Что же касается современности, то стоит вспомнить хотя бы такие слова и понятия как «лишённые крова», «оговорился», «ЛГБТКЭЮЯ+», «националисты» и «террористы».

Оруэлл также ввёл понятие двоемыслия — которую понимает как способность одновременно придерживаться двух противоречащих друг другу убеждений, принимая оба за истину. Этот метод психологической манипуляции позволяет партии контролировать сознание граждан и заставляет их верить ложной информации или принимать противоречия безоговорочно. В «1984» партия переписывает историю и распространяет ложную информацию через Министерство правды. Эта манипуляция историческими событиями и фактами призвана контролировать коллективную память общества в эпоху постправды. Она гарантирует, что партийная версия реальности останется бесспорной. И здесь не нужно далеко ходить, стоит вспомнить конфликт на Украине, войну в Ираке, Сальвадоре или Вьетнаме — все они якобы велись в защиту свободы американцев.

«Оруэлл подчёркивает угрозу дезинформации и её способность искажать правду, манипулировать общественным мнением и поддерживать репрессивные механизмы власти. Роман предупреждает о том, как важно беречь критическое и независимое мышление и блюсти объективную истину перед лицом дезинформации и пропаганды. Дезинформация — это плохо. Но заменять дезинформацию цензурой или другой дезинформацией еще хуже», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что в современной Америке основным средством массовой информации стали социальные сети, а Министерство правды — это исполнительная власть, прежде всего ФБР. Среди тем, которые ФБР в какой-то момент объявило дезинформацией и попыталось убрать из медиаполя во имя защиты американцев от дезинформации, следует упомянуть следующее: содержимое ноутбука Хантера Байдена, теорию лабораторной утечки коронавируса, эффективность масок, карантинов и вакцин в пандемию, сомнения в честности американских выборов вообще и особенно президентских 2020 года.

«Проще говоря: правительство использует социальные сети для цензуры несогласных — и все это под соусом борьбы с дезинформацией, прямо попирая Первую поправку», — уверен автор материала.

Ещё одним инструментом контроля над мыслями стал Закон о наблюдении за внешней разведкой. По идее он должен применяться для слежки за иностранцами, но был ненадлежащим образом использован против тысяч американцев. В 2022 году слежка велась за 100 000 американцев, а в 2021 таких было почти 3 миллиона человек.

«В головы американцам вдалбливается некая аморфная угроза (коммунизм, коронавирус, терроризм, дезинформация), и ею оправдывается почти всё — в том числе цензура, как в последней «битве за свободу». Всё это подаётся как происки иностранцев — как правило, каких-нибудь коварных русских. Но на самом деле, цензура обрушивается на наших собственных сограждан, стоит их только заподозрить в «пропутинской» позиции. Победа цензуры и контроля над мыслями американцев грозит стать величайшей угрозой свободе слова в американской истории», — заключает ван Бюрен.