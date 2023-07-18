Frankfurter Allgemeine: ради защиты детей — Венгрия ужесточает борьбу с пропагандой ЛГБТ

Власти Венгрии собираются ужесточить закон о запрете демонстрации детям материалов, содержащих пропаганду гомосексуальности или транссексуальности, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Соответствующее решение будет принято на осеннем заседании парламента. Также в Будапеште осудили деятельность так называемых «послов ЛГБТ», в частности американских, которые активно поддерживают секс-меньшинства и тем самым вмешиваются во внутренние дела страны.

Правящая коалиция в Венгрии собирается ужесточить закон, ограничивающий демонстрацию ЛГБТ-отношений, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таким образом власти хотят защитить детей от материалов, содержащих пропаганду гомосексуальности или транссексуальности. Окончательное решение будет принято на осеннем заседании парламента.

Наблюдатели увидели в этой инициативе ответ на недавно прошедший в Будапеште гей-парад, в котором приняло участие 35 тыс. человек, продолжает немецкое издание. Правительство, с одной стороны, признаёт, что сексуальные предпочтения — это личное дело каждого и любой гражданин, достигнув совершеннолетия, имеет право делать то, что хочет. Но в то же время власти убеждены, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений наносит детям вред.

Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер жёстко раскритиковал тех зарубежных послов, которые солидаризируются с подобными мероприятиями. Он называет таких людей «послами ЛГБТ». В частности, он адресовал свою критику американскому дипломату Дэвиду Прессману, который работает в Будапеште с 2022 года. Он сам состоит в гомосексуальных отношениях, и он лично принял участие в параде и размахивал там флагом США. Прессман не первый раз становится объектом критики местных властей, так как, с точки зрения правящей коалиции, он вмешивается во внутренние дела страны.

Закон о защите детей, запрещающий демонстрацию несовершеннолетним порнографических материалов, а также материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола, действует в Венгрии с 2021 года. И уже были случаи его применения. К примеру, местный Совет по делам СМИ запретил показ рекламного ролика к гей-параду в дневное время суток, а некоторые каналы вообще не пустили его в эфир.

К тому же власти наказали крупным штрафом в размере €32 тыс. один книжный магазин, который выпускал для подростков от 14 лет комикс о любви между двумя мальчиками. Власти разрешили продавать его только взрослым и хранить исключительно в непрозрачной пластиковой плёнке. После этого случая пластиковая плёнка в некотором смысле стала символом цензуры в стране. К примеру, американский посол Прессман зачитывал на гей-параде строки из книги, завёрнутой как раз именно в такую плёнку.

Недавно в стране вновь разгорелась дискуссия о правах меньшинств из-за решения венгерского суда, который позволил женщине-трансгендеру воспользоваться прописанными в законе привилегиями для женщин и досрочно выйти на пенсию. Многие политики в правящей коалиции раскритиковали такой шаг. Теперь они хотят изменить пенсионную систему таким образом, чтобы после 40 лет рабочего стажа на заслуженный отдых могли уйти только те женщины, которые всё это время и проработали «как женщины». Они считают, что мужчина, который трудился 39 лет, а потом вдруг решил, что он другого пола, не имеет права на такие привилегии.