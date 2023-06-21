WION: новый закон о полном запрете суррогатного материнства вызвал споры в Италии

Консервативное правящее большинство в Италии хочет привлечь к ответственности пары, которые едут за границу, чтобы там завести ребёнка посредством суррогатного материнства&. Противники закона заявляют, что он в первую очередь нацелен на однополые пары и фактически «наказывает» граждан за возвращение домой, передаёт WION.
А теперь, итальянское правительство недавно одобрило законопроект, согласно которому для всех граждан суррогатное материнство и в стране, и за рубежом будет признано противозаконным. В понедельник протестующие собрались у здания итальянского парламента, когда там начались дебаты по этому предложению, вызывающему разногласия.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ:Если такая беременность для других полностью регулируется легально — в Америке, в Англии, в Канаде, в Португалии, в Греции, на Украине и в Грузии — и если человек хочет поехать в эти страны, чтобы использовать медицинскую технику с целью продолжения рода, то почему они должны бояться вернуться в Италию? Однако семьи, которые сделали это, только хотят сделать или находятся в процессе, уже напуганы! Для цивилизованной страны это неправильно.
Теперь, согласно этому законопроекту, лица, признанные виновными в попытке иметь детей от суррогатной матери, проживающей за границей, будут приговариваться к тюремному заключению и крупному штрафу.
Партия «Европа Плюс» также подготовила альтернативный вариант законопроекта, который не криминализирует суррогатное материнство, но гарантирует женщинам защиту от финансовой эксплуатации.
Законопроект решительно поддержала Грация ДиМаджио, член парламента от движения «Братья Италии» .
ГРАЦИЯ ДИМАДЖИО, депутат: Благодаря данному законопроекту на этой неделе мы, наконец, сможем запретить в Италии «аренду матки» даже для тех, кто едет для этого за границу. И я должна подчеркнуть, что права детей при этом будут соблюдаться.
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