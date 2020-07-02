Infobae: лазейки в законах превратили Украину в «онлайн-магазин по продаже детей»

Лазейки в украинском законодательстве в области суррогатного материнства позволяют нечестным посредникам обманывать не только женщин, вынашивающих детей для иностранцев, но и биологических родителей малышей, пишет Infobae. При этом в одной из немногих стран, где разрешено коммерческое суррогатное материнство для иностранцев, ежегодно рождается до трёх тысяч младенцев для клиентов из-за рубежа.

После девяти лет неудач аргентинка Андреа Виес стала мамой долгожданного сына, появившегося на свет благодаря суррогатному материнству на Украине. Тем не менее, как пишет Infobae, за этой мечтой скрывается «мрачная и процветающая индустрия».

Пандемия привлекла внимание к этой растущей отрасли в одной из немногих стран в мире, где разрешено коммерческое суррогатное материнство для иностранцев. Так, в конце апреля крупная клиника в Киеве разместила видеозапись, на которой были запечатлены десятки новорождённых, которых из-за закрытия границ не смогли забрать их родители.

Видео, которое разошлось по всему миру, вызвало международный интерес к суррогатному материнству в одной из самых бедных стран в Европе, где услуги суррогатной матери обойдутся всего в €37 тыс.

Эта отрасль начала развиваться на Украине в начале 2000-х годов и привлекла внимание иностранцев пять лет назад после запрета коммерческого суррогатного материнства для иностранцев в Индии и Таиланде.

Несмотря на отсутствие официальной статистики, считается, что ежегодно здесь рождается от 2,5 до 3 тыс. младенцев для клиентов из-за рубежа. При этом отсутствие чёткого законодательства в этой сфере приводит к тому, что суррогатные матери могут подвергаться жестокому обращению.

«Нередко у украинских женщин возникают проблемы с получением обещанных денег», — признаётся официантка, трижды становившаяся суррогатной матерью, Ольга Корсунова. По её словам, некоторые посредники пользуются тем, что большинство женщин предпочитают скрывать подобный род деятельности от окружающих, забирая себе большую часть вознаграждения.

Кроме того, как отмечает юрист Сергей Антонов, по мере приближения родов женщинам приходится ехать в Киев, где их зачастую размещают в антисанитарных условиях. Жертвами финансовых махинаций также нередко становятся и биологические родители. Известны случаи, когда между ними и их детьми отсутствует генетическая связь. «Это полный хаос», — заключает юрист.

При этом Корсунова утверждает, что некоторые из женщин, вынашивающих детей для иностранцев, «не принимают прописанные им лекарства, курят и употребляют алкоголь».

В условиях наличия правовых лазеек украинская полиция подозревает, что некоторые клиники используют суррогатное материнство в качестве прикрытия для бизнеса по продаже несовершеннолетних. Так, в апреле стало известно о ликвидации в Киеве преступной группировки, которая переправила за границу около 150 младенцев.

«Украина — онлайн-магазин по продаже детей», — приводит Infobae слова уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы, осудившего «эксплуатацию» украинских женщин и призвавшего к запрету в стране коммерческого суррогатного материнства.

«Я горжусь тем, что могу подарить детей людям, которые иначе не смогли бы стать родителями, — заявила Корсунова, которая вскоре родит близнецов для китайской пары. — Но если бы у меня была нормальная работа, я бы уж точно этого не сделала».