УП: почти полсотни младенцев, рождённых украинками для иностранцев, оказались заперты в киевском отеле

46 младенцев, рождённых от украинских суррогатных матерей, находятся в киевском отеле. Из-за закрытия границ их не могут забрать иностранные родители. Как пишет «Украинская правда», медперсонал уверяет, что новорождённым ничто не угрожает, хотя все дети находятся в одной комнате и на видео слышен их плач.
46 младенцев, рождённых от суррогатных мам, находятся в киевском отеле «Венеция», поскольку из-за закрытия границ их не могут забрать родители. Как пишет «Украинская правда», соответствующее видео распространила в Facebook уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Видео, которое опубликовала клиника, предназначено для суррогатных родителей из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других стран. В нём персонал сообщает, что с детьми всё хорошо, хотя слышен детский плач. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров. В то же время видно, что все 46 детей находятся в одной комнате.
Как отмечает издание, видео разместили только на международной версии сайта клиники, в то время как на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.
Людмила Денисова заявила, что указанная информация является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.
Омбудсмен предостерегает, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан.
Денисова также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.
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