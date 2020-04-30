Euronews: итальянские студенты предлагают «поиграть в коронавирус» всей семьёй

В период карантина и самоизоляции заметно выросла популярность настольных игр. Чтобы совместить приятное с полезным, итальянские студенты-психологи даже разработали специальную настольную игру, помогающую больше узнать о коронавирусе и правилах безопасности. Она предназначена для всей семьи, а распечатку игрового поля можно бесплатно скачать в интернете, передаёт Euronews.
Настольные игры переживают во время карантина и самоизоляции настоящий бум. В них можно играть всей семьёй — ведь принцип так прост, что его легко смогут понять и самые маленькие.
А ещё можно совместить приятное с полезным: вот в этой игре, к примеру, используются реалии нашего времени — эпохи COVID-19. Игрок, попавший на поле с надписью «покупки для всей семьи», сможет в качестве бонуса продвинуться ещё на две позиции. Игру разработали римские студенты-психологи.
МАРИФИКА ИЧИМУНИШАКА, студентка: Через эту игру мы можем легко объяснить необходимость соблюдения новых правил, введённых из-за пандемии, — таких, к примеру, как социальное дистанцирование.
За каждый правильный поступок — бонус, за нарушение — штраф. Кто доберётся к финишу первым? Распечатку созданного на основании принципов старинной «Гусиной игры» игрового поля можно бесплатно скачать в интернете.
Радость победы и горечь поражения не дают заскучать за обычным столом, время летит незаметно! Но в восемь часов любая игра прерывается для ставших традицией аплодисментов медработникам, которые продолжают бороться с коронавирусом на передовой.
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