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Breitbart: МВД Италии вернуло в документы «естественную семью»

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В рамках интервью, которое министр внутренних дел Италии дал в эту пятницу, Маттео Сальвини подчеркнул, что выступает в поддержку «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной», сообщает Breitbart. Так, Сальвини отметил, что «выступает решительно против» суррогатного материнства и гендерно-нейтральных формулировок в обозначении родителей.
Breitbart: МВД Италии вернуло в документы «естественную семью»
Reuters

В рамках интервью, которое министр внутренних дел Италии дал в эту пятницу, Маттео Сальвини подчеркнул, что весьма доволен партнёрством партий «Лига» и «Движение пяти звёзд», сообщает Breitbart.

«Альянс между «Лигой» и «Движением пяти звёзд» родился особым образом: разные движения, разные истории, разные культуры», однако несмотря на это партии сумели наладить плодотворное сотрудничество, сосредоточив внимание на вопросах, представляющих общий интерес.

«Лига» выступает за свободу образования, за право на жизнь, за защиту естественной семьи. Но поскольку наши партнёры не всегда думают также как и мы, мы довольствуемся тем, что не наносим дальнейшего ущерба. В некоторых сферах лучше ничего не делать, чем навредить», — заявил Сальвини.

Министр также подчеркнул, что при разделении министерств между партиями, «Лига» решила сосредоточиться на тех областях, где её моральная и социальная повестка дня может иметь реальное значение. Так, в партии остановили выбор на Министерстве по делам семьи и инвалидности, Министерстве внутренних дел и Министерстве образования.

В интервью Сальвини отметил, что «выступает решительно против» суррогатного материнства и гендерно-нейтральных формулировок в обозначении родителей.

«Приведу пример: на прошлой неделе мне сказали, что на сайте Министерства внутренних дел в анкетах для электронного удостоверения личности были графы «родитель 1» и «родитель 2». Я сразу же изменил сайт, восстановив слова «мать» и «отец»,— рассказал Сальвини. 

Министр также добавил, что «это небольшой шаг, небольшой сигнал, тем не менее, я сделаю все, что в силах министра внутренних дел», отметив, что его ведомство будет защищать «естественную семью, основанную на союзе между мужчиной и женщиной».

При этом Breitbart отмечает, что несмотря на согласие Сальвини с католической церковью по ключевым вопросам, духовенство ведёт «открытую войну с министром внутренних дел», называя его «сатаной» и «антихристом» из-за его позиции по вопросу незаконной миграции.

Сальвини сообщил, что не может объяснить причины подобной враждебности, но отметил, что получает множество писем от верующих и представителей католической церкви, поддерживающих его политику.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Breitbart США Северная Америка
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